Nachdem der Dokumentarfilm OASIS: SUPERSONIC letzten Donnerstag Kinopremiere feierte und ab 11.11. auf DVD und Blu-ray erhältlich ist, sieht es immer stärker danach aus, dass die Erfolgsstory von OASIS in die zweite Staffel geht!

Für eines oder mehrere Konzerte, womöglich eine ganze Tour, suchen Oasis angeblich bereits eine Vorband. Laut der australischen Website Noise11.com, wurde eine britische Rockband, die Liam Gallagher sehr nahe stand, aus dem Oasis-Umfeld gefragt, ob sie “Bock auf den Trip ihres Lebens”.

Ob es die beiden Brüder, die sich einst die Kinderzimmer teilten, wirklich wieder gemeinsam auf die Bühne schaffen, ist noch nicht vollständig geklärt – immerhin war auf der deutschen Premiere nur ein gewöhnt leicht übern gelaunter Liam zu Gast.

Fest steht: Die Band ist bereits jetzt Legende. Mit über 50 Millionen weltweit verkauften Tonträgern ist OASIS bis heute der erfolgreichste Vertreter des Britpop.

Wir stellen zumindest schonmal cigarettes & alcohol kalt und wünschen uns: Be here now. Oder zumindest 2017…

Fest steht: Definitely maybe.