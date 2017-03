—

An einem Sonntag bekommen Veröffentlichung von Musik oder Videos immer einen besondere Stellung beim Publikum. Entweder stecken die Leute in Sonntagsdepressionen und nehmen das Neue nur schwerlich auf oder schweben noch euphorisch 10.000 Fuß über der Erde und sind komplett aus dem Häuschen.

Bei Bilderbuch kann jeder der beiden Sonntagstypen von sich behaupten: Der Song und das Video sind fesch!

In zeitloser Black & White Ästhetik zeigen Bilderbuch am Strand Fuerteventuras wieder einmal ihre gekonnten Dancemoves. Die ersten 10 Sekunden erinnern etwas an Wicked Games von Chris Issac. Dann erscheint Jasmina al Zihairi. Sie und Maurice spielen das alte Spiel von Sehnsucht, Desinteresse und Verlangen. Mal wird er zärtlich von ihr gestreichelt und dann prallen Maurice super gekonnten Tanzbewegungen bei ihr ab wie Regen auf einer Plastiktüte. Regie führten Elizaveta Porodina & Maurice selbst.

Wer mit seinen Friends mal wieder so richtig den Body in Schwung bringen will, kann das ab 27. März auf der Tour zum Album in Angriff nehmen. Tickets gibt’s beispielsweise noch für die Shows in Leipzig und Köln. Berlin und Wien sind bereits ausverkauft.

Tourdaten:

26.03.2017 – Zürich, X-Tra

27.03.2017 – Offenbach, Capitol

28.03.2017 – Köln, Palladium

29.03.2017 – Berlin, Columbiahalle (SOLD OUT)

30.03.2017 – München, Zenith

31.03.2017 – Leipzig, Haus Auensee

02.04.2017 – Stuttgart, Im Wizemann (SOLD OUT)

03.04.2017 – Hamburg, Docks (SOLD OUT)

04.04.2017 – Hamburg, Docks

05.05.2017 – Graz, Kasematten (SOLD OUT)

06.05.2017 – Graz, Kasematten (SOLD OUT)

07.05.2017 – Graz, Kasematten (SOLD OUT)

17.05.2017 – Wien, Arena Open Air (SOLD OUT)

18.05.2017 – Wien, Arena Open Air (SOLD OUT)

19.05.2017 – Wien, Arena Open Air (SOLD OUT)

16.08.2017 – St. Pölten, FM4 Frequency Festival

26.08.2017 – Linz, Tabakfabrik Open Air