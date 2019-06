SHARE ON:

Es ist wieder soweit: Das Kosmonaut Festival geht mittlerweile in die 7. Runde (05.-06.07.2019). Für das zweitägige Festival am Stausee Rabenstein sind u.a. Acts, wie K.I.Z., Bosse, Kitschkrieg, Nura, Leoniden und Yassin bestätigt. Auch einen geheimen Headliner wird es in altbewährter Tradition wieder geben – wie immer das bestgehüteste Geheimnis überhaupt.

Doch aufgepasst: Die Chemnitzer Festivalsaison startet dieses Jahr schon einen Tag eher. Am 4. Juli wird die Chemnitzer Innenstadt für die Premiere von KOSMOS CHEMNITZ – WIR BLEIBEN MEHR zu einer riesigen Bühne. Unter anderem wurden für das kostenlose Open-Air Event Herbert Grönemeyer, Alligatoah, Tocotronic, Joris, Zugezogen Maskulin und viele weitere Künstler angekündigt. Auf über 40 Spielflächen warten zahlreiche Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, Panels und Diskussionen auf Chemnitzer und Nicht-Chemnitzer.

KOSMOS CHEMNITZ formt eine neue Plattform für einen offenen Diskurs und bringt Musik, Kultur und Gesellschaft zusammen. Bereits im Sommer 2018, setzte Chemnitz mit dem #wirsindmehr- Konzert ein klares Zeichen gegen Fremdenhass.

