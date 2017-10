Paradiesvögel der Popkultur waren die Sparks seit je her. Mit ihrem neuen Album “Hippopotamus” fügen sie ihrer Diskographie ein neues, schillerndes Kapitel hinzu.

“Hippopotamus” zeigt Sparks auf der Höhe ihrer Kunst. Das neue Album folgt auf die erfolgreiche Kollaboration „FFS“ mit Franz Ferdinand. „Hippopotamus” wurde von Sparks selbst produziert und in Los Angeles aufgenommen. Das Bruderpaar Ron Mael (Keyboards) und Russell Mael (Gesang) ist seit 1971 musikalisch aktiv. Ihre ausgefeilten, oft tragisch-komischen Texte, der sympathisch-schräge Blick auf die Popkultur, ihr zuweilen theatralisches Auftreten und Russell Maels Falsett-Gesang sind ihre Markenzeichen.

Sparks – Edith Piaf (OfficialVideo)

Zu ihren großen Hits gehören “This Town Ain’t Big Enough for Both of Us” und “The Number One Song in Heaven”; letzterer entstand Ende der 70er Jahre in Zusammenarbeit mit Giorgio Moroder. “When Do I Get To Sing My Way” von dem Album “Gratuitous Sax & Senseless Violins” war 1994 der meistgespielte Song im deutschen Radio.

Wir sind sehr stolz, Sparks am 6.10 auf der Berlin live Bühne begrüssen zu dürfen.

