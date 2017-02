—

Oh mein Gott!! Wie konnten wir vergessen euch zu berichten, dass wir letzte Woche Donnerstag bei Sum41 in der Columbiahalle waren. Ganz ehrlich: Wir hatten null Erwartungen und hätten bis kurz vor der Show gedacht, dass Frontmann Deryck Whibley immer noch so Fett ist, wie nach der Trennung von Avril Lavigne und seine Kollegen ihn auf die Bühne rollen müssen, während sie abwechselnd Hasstiraden über Nickelback anstimmen. Schade eigentlich, aber das ist ja auch schon Jahre her und mittlerweile sind Jungs auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Ob Skatepunk dann bei so alten Säcken noch überzeugend rüberkommt? Leute, wir können euch beruhigen: Es funktioniert!

Überraschenderweise stand da ein fast drahtiger Deryck auf der Bühne, der mit seiner Band in bester Form ein Set aus alten und neuen Hits runterspielte. Ein nostalgischer Soundtrack, der uns direkt in unser Jugendzimmer beamte, wo wir zwischen unserem ersten Skateboard und unzähligen Teeniekomödien bescheuerte Trinkspiele spielten bis einer unserer Freunde aus dem Fenster auf das frisch gewaschene Auto unserer Eltern kotzt – true story. Vielleicht solltet ihr der neuen Sum41 eine Chance geben:



Sum 41 – Fake My Own Death (Official Music Video) from Hopeless Records on Vimeo.