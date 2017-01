Hamza

Hamza bricht mit der oben beschriebenen Schrebbeligkeit, die in der Szene zum Stilmittel avanciert ist. In einer Mischung aus Rap und Gesang gab er seine glattproduzierten Tracks zum Besten – allerdings dafür auch gerne mal quasi-vollplayback. Trotz alledem war die Show und vor allem die Stimmung in der schwitzigen Crowd es definitiv Wert, sich in die erste Reihe zu kämpfen (schuldig!). Hamza erinnert uns stark an Soulection – inhaltlich wissen wir bis heute nicht, worum es geht, aber für die Stimmung vor Ort war das ohnehin nebensächlich.

Drae Da Skimask

Um unsere 3 Highlights rund zu machen, enden wir wieder mit einem Lo-Fi Künstler, diesmal ein Londoner, der euch dank Produktionen für deutschsprachige Künstler wie Yung Hurn oder Rin vielleicht schon ein Begriff ist. Sein Sound weckt schon wieder nostalgische Gefühle in uns: Dieses Mal erinnern wir uns an unsere ersten Dates mit dem coolen, älteren Typen, der euch in seinem vollgetaggedem Jugendzimmer in die Hip Hop Sounds aus Memphis eingeführt habt, während ihr innerlich vor seiner Coolness erstarrt seid. Das Ganze klingt nach Tapedecks, progressiven Retro Vibes und sehr viel Potential.