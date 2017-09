—

Während im letzten Jahr der Fokus bei französisch sprechenden Künstlern lag, haben TEMP AFFAIRS dieses Jahr einige Künstler aus Spanien und Südamerika am Start, die ordentlich einheizen werden. Bei Spanisch sprechenden Künstlern bleibt es aber natürlich nicht nur – neben Tommasa del Real und Yung Beef kommen auch Father, Divine Council, DJ LAG, Yung Hurn und viele mehr.

Ok Cool!

WIR VERLOSEN 2X2 GÄSTELISTENPLTZE. WENN IHR DABEI SEIN MÖCHTET, KOMMENTIERT DEN FACEBOOKBEITRAG UND MARKIERT EURE KONZERTBEGLEITUNG.

▒▒▒ Line Up ▒▒▒

Father (Awful Records, USA) LIVE

DIVINE COUNCIL (USA) LIVE

Yung hurn – DJ SET

[Cyrax!, $likmoney, Icytwat, Lord Linco]

YUNG BEEF (Pxxr Gvng, Spain) LIVE

BAD GYAL (Spain) LIVE

Tomasa del Real (Neoperreo, Chile) LIVE

(Myth Syzer, Ichon, Loveni)

DJ LAG GQOMking (Gqomking, South Africa)

Dj Maboku CDM CDM (Principe, Portugal)

DJ NinOo (Principe, Portugal)

Caramelo (Live From Earth, Germany) LIVE

Lala &ce (667, France)LIVE

RETRO X (Sahara Hardcore, Paris) LIVE

Akira & PVlex (Babylon Music, Swiss) LIVE

MCNZI (Berlin) LIVE

OSVKV (Hamburg) LIVE

Tiffany Calver (London)

Mista Wallizz (Freak de l’Afrique)

DJ Cambel Nomi (Freak de l’ Afrique)

Ticklish (Berlin)

Krampf (Paris)

Brat Star (Berlin)

Simon Kaiser (Trade, Berlin)

ACOID (Berlin)

Vaiper (Lithuania)

Ace of Diamonds (Berlin)

Dj Bangkok (Berlin)

Dj Creep (Berlin)

Wosberlin (Berlin)

Yanx (Zürich)

Marvin Slikk (Hamburg)

WEBOOGIE DJS (Berlin)

▒▒▒ SPECIALS ▒▒▒

Thursday: 3 YEARS LIVE FROM EARTH B-DAY

Friday: Extra Surprise Floor hosted by Simon Kaiser

2 Days | 3 Floors | 35+ Artists | Beach | Afro Caribean Food Market

▒▒▒ Tickets ▒▒▒

▒ THURSDAY:

20:00-06:00 Big Live From Earth 3rd Bday | 2 Floors

Entrance fee: €15,- All Night

▒ FRIDAY:

20:00-03:00 Live Shows + beach

23:00-07:00 Club Night on 3 Floors

Entrance fee:

€23,- until 03:00 (live shows + club night)

€12,- after 03:00 (no live shows)

▒ €32,- 2-DAY TICKET

▒ PRESALE: https://goo.gl/CwUPsK

Hier geht es zur Facebookveranstaltung.