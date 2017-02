—

Mit dem Album XX aus dem Jahr 2009 haben The XX ein neues Genre gegründet und dabei den kühlen, romantischen und minimalen Hipster angesprochen. Für diejenigen, denen Mando Diao zu poppig waren, die der Meinung waren bei Eight Legs hört sich jedes Lied gleich an und Arctic Monkeys klingen auch irgendwie nur nach rastloser Pubertät, hat sich mit The XX ein ganz neuer musikalischer Horizont erschlossen.

Am Samstag haben sie in der Arena Treptow in Berlin gespielt und ca. 8000 Zuschauer in ihren Bann gezogen. So sah das Konzert aus.