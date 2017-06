—

Zugegeben: Wir sind nicht die größten Fans von großen Festivals, schon gar nicht, wenn sie in der anderen Ecke Deutschlands stattfinden.

Allerdings sind wir große Fans von großartigen Acts wie Rammstein, the Prodigy, the Offspring oder HO99O9 – und wenn die dann irgendwo im Süden auf einem riesigem Festival zusammentreffen, dann verfallen wir in Größenwahn und fahren nicht nur selbst hin, sondern laden auch auch noch ein mitzukommen.

Gott sei Dank sind wir mit unserem Größenwahn nicht alleine: Jägermeister hat sich dieses Jahr von ihrem altbewährten Gasthof getrennt und ihn mal eben durch den “Platzhirsch” ersetzt. Das begehbare Tier erinnert ein bisschen an das trojanische Pferd – nur dass Odysseus das mit dem flammenden Geweih und rauchenden Nüstern noch nicht so drauf hatte. Auf dem diesjährigen Southside geben sich im Platzhirsch dann u.a. Weekend, Konvoy, I Am Jerry, Schmutzki, DJ Mugzee und die Jägermeister Blaskapelle die Ehre!

Klingt zu schön um wahr zu sein? Überzeugt euch doch selbst: Wir verlosen 1×2 Tickets für das Southside Festival – um zu gewinnen, müsst ihr uns einfach auf Facebook liken und uns hier in die Kommentare schreiben, was eure größenwahnsinnigste Festivalvision ist.

Den passenden Reise- und Festivalbegleiter könnt ihr HIER gewinnen.

Für alle Ungläubigen ist hier schonmal das Line-Up:

Rammstein | The Prodigy | Mumford & Sons | Deichkind | Trailerpark | Die Orsons | Bloc Party | Axwell^Ingrosso | K.I.Z. | The Offspring | Fritz Kalkbrenner | Prinz Pi | Joris | Frank Turner & The Sleeping Souls | James Bay | Zugezogen Maskulin | Editors | The Hives | Bosse | Two Door Cinema Club | Maximo Park | Royal Republic | Dropkick Murphys | AnnenMayKantereit | Genetikk | Tom Odell | Flogging Molly | Boysetsfire | Feine Sahne Fischfilet | Digitalism | Jennifer Rostock | Wanda | Boy | The Wombats | The Subways | Pennywise | von Brücken | Gloria | Eskimo Callboy | Courtney Barnett | Zebrahead | Yeasayer | Turbostaat | Emil Bulls | Chakuza | Chefket | Schmutzki | Rat Boy | HighAsAKite | Kelvin Jones | Tired Lion | Boyz Noize | A-Trak | Zeds Dead | Gestört aber GeiL | HVOB | Rampue | Balthazar | Anti-Flag | Blues Pills | Skindred | Poliça | Jack Garratt | Jamie Lawson | The Heavy | Oh Wonder | Good Riddance | Hiatus Kaiyote | Ryan Bingham | The Devil Makes Three | The Stanfields | Børns | HO99O9 | Erik Cohen | I Am Jerry | Egotronic | Augustines | Half Moon Run | Walk Off The Earth | X Ambassadors | Elle King | Elliphant | Twin Atlantic | Bear’s Den | Lance Butters | Blossoms | Barns Courtney | DMA’s | Nazar | Jamaram | Van Holzen | Rebels Of The Jukebox | Fraktus

…wie die Party im “Platzhirsch” dann vor Ort Aussieht, erklärt euch am Besten Ali As:

