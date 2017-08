—

Wir begaben uns auf das diesjährige HIGHFIELD FESTIVAL 2017. Seit 1998 gibt es bereits das Festival am Störmthaler See bei Leipzig. Auch wenn das Festival mit seinen ca. 20.000 bis 24.000 Festivalbesuchern ein vergleichsweise kleineres Festival ist, muss es sich nicht hinter den großen Mainfestivals verstecken. Hier haben schon Acts wie: Rammstein, Massive Attack, Faith No More und The Queens Of The Stone Age gespielt.

Was das Highfield wirklich besonders macht: Man verpasst keine Künstler. Es gibt auf dem Festival nur zwei Bühnen, auf denen es fast nie zu großen Überschneidungen kommt. Die Headliner spielen nacheinander, so dass man auch hier jeden Abend beide sehen kann. Hier kann man ein extrem hochkarätiges und gutes Line Up erwarten, wie wir es sonst nur von größeren Festivals kennen – und das ganze drei Tage am Stück! Und außerdem gibt es ein Riesenrad.

Zu unseren Highlights des Highfields dieses Jahr zählten:

1. Milky Chance, die beim perfekten Sonnenuntergang ihr Set gespielt haben. In der Menge waren viele tanzende Menschen mit Seifenblasen. Das war die perfekte Happiness Stimmung.

2. Von Wegen Lisbeth, die mit ihrem nicht nervigen Pop Sound über die Schwierigkeiten, Hochs- und Tiefs von Beziehungen singen und dabei einen ziemlich guten Eindruck machten.

3. Casper, der mit seiner professionellen Bühnenshow mehr als überzeugte. Casper ist und bleibt einfach ein top Live Performer.

5. Kraftklub, mit einem “lebenden Backdrop”, der die Visuals aus einer 50-Köpfigen Tanzgruppe formierte.

6. SXTN, die ihre letzte Festivalshow diesen Jahres noch mal richtig abgefeiert haben.

Enttäuscht haben leider, und das fällt uns als alte Fans sehr schwer zu sagen, FRITTENBUDE, SDP und SSIO. Um einiges mehr gingen die über das Festival verteilten Open Air Djs Sets ab – vorne dabei der enjoymall Tower. Hier versammelt sich jeden Abend beim schließen des Festivals noch die letzten Festivalbesucher und tanzten zu New Skool, Old Skool, Electro und Trash.

Unser Geheimtipp für diejenigen, die noch vorhaben auf das Lollapalooza zu gehen:

Den besten Blick gab es vom enjoymall Tower genau geraderüber der Hauptbühen – der Eintritt ist frei und man braucht kein VIP Bändchen oder ähnliches dafür. Der Secret-VIP Tower für Normalsterbliche ist bei beiden Festivals wieder am Start und wir freuen uns schon auf die nächste Party mit Blick über das Gelände.