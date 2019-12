—

Wenn Musiker auf Tour gehen, dann reisen sie meist mit dem Bus von einem Konzertort zum nächsten. Praktischerweise ist das Fahrzeug so ausgestattet, dass die Künstler darin schlafen können. So sparen sie sowohl Geld für ein Hotel als auch Zeit, die sie bei einer Übernachtung vor Ort verlieren würden. Noch dazu geistern zahlreiche Anekdoten durch die Musikgeschichte, nach denen viele Songs im Tourbus entstanden sind. Zwischen den Auftritten haben die Künstler nämlich eher wenig zu tun und müssen sich die Zeit vertreiben. Und das machen sie nun mal bevorzugt damit, neues Material für die nächste Platte zu erschaffen. So gab Paul McCartney zu Protokoll, dass er den Text zum Beatles-Song „All My Loving“ im Tourbus geschrieben hat.

Immer wieder sind auch witzige Anekdoten rund um die Busse von Künstlern zu hören und zu lesen. So kam es im August 2004 zu einem unappetitlichen Zwischenfall, an dem der Tourbus der Dave Matthews Band maßgeblich beteiligt war. Die Musiker waren jedoch nicht an Bord, als der Fahrer Stefan Wohl beschloss, die Toilette des Busses in den Chicago River auszuleeren. Dabei übersah er allerdings, dass sich gerade ein Ausflugsschiff auf dem Fluss befand. So wurden die 100 Touristen, die darauf unterwegs waren, mit Fäkalien überschüttet. Wohl wurde anschließend zu 18 Monaten Gefängnis auf Bewährung, einer Geldstrafe und 150 Sozialstunden verurteilt.

Vor allem zu Beginn ihrer Karriere müssen sich nicht wenige Musiker damit herumschlagen, mit dem eigenen Auto von Stadt zu Stadt zu fahren. Dabei müssen sie stets darauf hoffen, dass ihr Fahrzeug nicht zu Schaden kommt, weil dies den Fortgang der Tour gefährden würde.

Reisen im Tourbus laufen aber auch nicht zwangsläufig reibungslos ab. So machen immer wieder Unfälle Schlagzeilen, in die Musiker involviert sind – oder auch nicht. Denn als im Mai 2019 in den Medien zu lesen war, dass ein Tourbus von DJ Bobo einen Unfall hatte, stellte sich heraus, dass der Musiker gar nicht an Bord war. Unter den sechs Verletzten befanden sich jedoch drei seiner Techniker sowie der Fahrer des Busses.

Eine tragische Fahrt mit dem Tourbus musste der Musiker Cliff Burton sogar mit dem Leben bezahlen. Ende September 1986 war der Bassist mit seiner Band Metallica auf dem Weg von Stockholm nach Kopenhagen. In Dörarp in der Nähe der schwedischen Stadt Lyngby kippte der Bus in einer Kurve um. Der schlafende Burton wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und von ihm erdrückt. Der Fahrer behauptete anschließend, dass Eis auf der Straße den Unfall verursacht hätte. Allerdings entdeckte weder Metallica-Sänger James Hetfield noch die Polizei Eis in der Nähe des Unfallorts. Der Fahrer musste sich vor Gericht verantworten, wurde aber freigesprochen.