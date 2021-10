SHARE ON:

Wer ein bisschen über die vielen Möglichkeiten des Lebens träumen möchte, der kann sich dabei in den zuckersüßen Pop von Lisa Pac fallen lassen. Ihre Debüt EP “What If” kam vor einem Monat raus und beschäftigt sich mit genau diesen Fragen – uns hat Lisa erzählt wie der Song “Heart Shaped Bruises” entstanden ist.

Mirror, mirror on the wall/ Tell me what happened to the girl I know –Die Inspiration

Ich habe ‘Heart Shaped Bruises’ in einer meine ersten Zoom Sessions geschrieben, gemeinsam mit Richard Judge & Ido Poleg. Wir kannten uns alle nicht und haben nach einer Situation gesucht in der wir alle 3 schon mal waren. Wir wollten einen Song schreiben mit dem wir uns alle identifizieren konnten und da wir alle schon mal in dieser ‘Heart Shaped Bruises’ Situation waren ist der Song eigentlich nach wenigen Stunden fertig geworden.

Rubbing my lipstick on your skin – Das Thema

In Heart Shaped Bruises geht es darum die Connection zwischen 2 Menschen zu beschreiben. Das Gefühl wenn man jemanden kennenlernt und man einfach sofort weiß dass sich das richtig anfühlt. Trotzdem versucht man noch nicht alle Gefühle zu zeigen und genau darum geht es in ‘Heart Shaped Bruises’.

She’s falling like dominoes – Der Songwritingprozess

Wir hatten die Idee für den Titel zuerst, Heart Shaped Bruises ruft irgendwie ein interessantes Bild in meinem Kopf hervor. Danach einigten wir uns auf 4 simple Gitarren Akkorde und genau über diese haben wir dann auch den ganzen Song geschrieben.

Can’t get еnough of we – Der Studiprozess

Fertig produziert wurde der Song dann allerdings von einem anderen Produzenten aus Hamburg, WaveWave. Wir haben uns Ideen hin und her geschickt und viel telefoniert. Nicht die ideale Art und Weise Musik zu machen, jedoch ist meine ganze EP im Lockdown entstanden und habe dadurch über Zoom viele Songwriter und Produzenten kennengelernt die ich anders vielleicht nicht getroffen hätte. Also Glück im Unglück.

Tell me, what the hell am I supposed to do? – Das Video

Ich habe schon beim letzten Video (‘Shoutout’) mit mighkillya zusammengearbeitet und auch für meine neue Single hat das Konzept einfach perfekt auf den Song gepasst. Das Musikvideo zu ‘Heart Shaped Bruises’ wurde in einem alten American Diner gedreht in Gelsenkirchen. Ich serviere Burger, nehme Bestellungen auf, flirte mit ein paar Besuchern und im Endeffekt verpass ich meinen Opfern ‘Heart Shaped Bruises’ mit meinen Vampirzähnen (am besten ihr schaut selbst mal rein ;) ) Es war auf jeden Fall ein cooler Dreh und hat richtig Spaß gemacht

Every time that I get close to you/ I leave heart-shaped bruises – Der Lieblingsmoment

Der beste Moment beim Songwriting ist der, wo man merkt dass eine kleine Idee Form annimmt. Eine kurze Sprachnachricht die man im Handy aufgenommen hat wird auf einmal zu einem Refrain. Der Moment wenn man im Kopf schon alles hört und es nur noch umsetzen muss. Das beste Gefühl auf der Welt.

Hier könnt ihr Lisa auf Instagram folgen und hier könnt ihr ihre EP beim Streaminganbieter eures Vertrauens hören.