Ziggy Stardust und alle anderen Persönlichkeiten von David Bowie, die jeden Sound des Mondes für uns Erdenbewohner*innen übersetzten, bekommen Konkurrenz: Die Berliner Künstlerin ZUSTRA zeigt mit ihrer neuesten Single “Walking on the moon” erneut wie mystische und atmosphärische Balance zwischen Text und Musik im Dream-Pop funktioniert. Uns hat sie erzählt wie ihr großartiger Song entstanden ist.

There’s always something old/ In everything new – Die Inspiration

Vergangenen Herbst bin ich nach Island gereist in einem Zeitraum, in dem

es sicher genug möglich war. Ich kann nicht einschätzen, wie es wirkt,

wenn dort viele Tourist*innen sind, aber ich erlebte die Menschenleere

auf dieser ohnehin lebensunwirtlichen Insel als erstaunlich. Es war

beinahe gewaltvoll. Und so wanderte ich tagsüber durch diese

Landschaften und fühlte mich wirklich wie auf dem Mond – und eines

nachts im Auto vorm Einschlafen kam mir die Melodie zum Song und ich

habe ihn fast vollständig in mein Handy gesungen, so wie er heute ist.

I want you to be good/ And everything humans are not – Das Thema

Das Thema aus meiner Sicht ist unsere Geworfenheit in die Welt und die

Absurdität unserer Existenz. Es ist bittersüß, deswegen wollte ich, dass

der Song in seiner Schwere auch leicht und tänzelnd klingt. Was mich

immer beschäftigt, ist die barocke Vanitas-Symbolik, das auch ein

Leitmotiv meines Debütalbums “The Dream of Reason” sein wird, das Anfang

2022 erscheint. Während des Lockdowns habe ich außerdem mal wieder Camus

gelesen und mir Schopenhauer und Nietzsche reingeballert, die haben auch

Spuren hinterlassen, haha!

Und zum anderen geht es in “Walking On The Moon” um die Verknüpftheit

von allem, und zwar nicht in einem esoterischen Sinne, sondern

tatsächlich physikalisch. Zum Beispiel habe ich mit einem meiner besten

Freunde telefoniert, der Physiker ist. Er kann toll erklären und wir

haben über die Nukleosynthese gesprochen, also die Entstehung aller

Elemente nach dem Urknall. Alles Material, aus dem wir sind, ist auf

diese Sterne zurückzuführen; alles, woraus wir sind, gab es vorher schon

in einer anderen Form, und wird auch wieder zu etwas anderem werden.

Sollte es in ein paar Hundert Jahren noch Menschen geben, bauen sie

vielleicht genau auf der Erde, in der man selbst verbuddelt ist, zum

Beispiel Kartoffeln an. Das finde ich schon ein bisschen lustig. Sich da

als einzelner Mensch oder Menschheit im Kreislauf der Welt für besonders

wichtig zu nehmen, finde ich absurd.

I’m walking on the moon/ With nothing else to do – Der Songwritingprozess

Jeder Song beginnt bei mir mit einer Melodie, die mir in den Sinn kommt,

wenn ich entspannt bin, häufig vorm Einschlafen oder beim Fahrradfahren

oder Wandern. Wenn die Melodie hängenbleibt, höre ich schon den fertigen

Song in meinem Kopf, wie er klingen und mit welchen Instrumenten er

arrangiert werden soll. Dann will ich auch sofort dazu singen und so

entstehen schon die ersten Worte, die meist intuitiv so passend sind,

dass sie in der Regel das Thema des Songs vorgeben.

I wanna kiss you but the moment’s over – Der Studioprozess

Ich habe eine Demo des Songs bei mir zu Hause mit Ableton produziert,

die schon die späteren Vocals und Backing-Vocals beinhaltete, und auch

meine E-Gitarre und die Streicher-Pads haben mein Kollege Danny und ich

im finalen Song belassen. Danny ist ein fantastischer Schlagzeuger und

hatte einen Vorschlag zu Drums gemacht, die cool waren, aber noch nicht

die richtigen. Ich weiß noch, wie ich auf dem Sofa im Studio lag, ihm

Sound-Referenzen genannt habe und auf Bauch, Beine und Hände geklatscht

habe, wie ich mir die Drums vorstelle. Er hat wie so oft meine Gedanken

gelesen: Im finalen Song klingt das Schlagzeug wie in meinem Kopf und

ich finde es grandios!

Tenderness of indifference – Das Musikvideo

Da es im Song gewissermaßen um die Geschichte allen Seins geht, fand ich

es passend, für das dazugehörige Video einen Ort zu wählen, in dem die

Erdgeschichte erzählt wird. Im Song geht es für mich um eine

Ursprünglichkeit, auch Wildheit, und die Tiere im Naturkundemuseum sind

dafür eine wunderbare optische Entsprechung. Ich bin sehr dankbar, dass

das Museum den Dreh gestattet hat! Nach der Zusage hieß es allerdings

schnell sein: Ich hatte nur elf Tage Zeit, mir ein gesamtes Team

zusammenzustellen und ein Konzept zu entwerfen. Meine Freund*innen

hatten so kurzfristig an diesem Montag im Juni keine Zeit. Es erscheint

mir fast wie ein Wunder, dass ich dank der Empfehlung von Bekannten und

auch dank Instagram in so kurzer Zeit mein “Moon-Team” gefunden habe,

das ich mir toller nicht hätte wünschen können: den Berliner

Fashion-Fotografen und Filmemacher Julian Paul und die Make-up-Artist

Mai Anh Rudolph etwa. Ich liebe das Ergebnis!

How do you take it easy? – Lieblingspart bei der Entstehung des Songs

Der unermesslich schönste Moment bei der Entstehung jedes Songs ist für

mich, wenn ich genau das Instrument oder den Sound oder den Effekt in

den Soundbibliotheken finde, den ich in meinem Kopf höre. Wenn es genau

so klingt, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann ist es, als würde man

seine Innenwelt plötzlich im Außen hören. Allein für diese Glücksmoment

würde ich niemals mit dem Musikmachen aufhören.

