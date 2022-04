—

Analoge Synthesizer, Fieldrecordings und Samples von Omas alten Kasetten: Eckert & Hagen und No Bloom Now veröffentlichen heute ihre gemeinsame EP KUR – die Reinform des Ambient.

Die fünf Tracks halten abstrakte Orte in Klang fest, so Lukas Zepf (No Bloom Now). Gemeinsam mit David Jungnickel haben sie als Eckert&Hagen Soundscapes geschaffen, die fern, fernab von dicken Beats und catchy Hook auf eine sehr besinnliche Weise Geschichten erzählen. Wobei es das nicht ganz trifft. KUR ist die Stimmung, die Geschichte liegt bei der Person, die die EP hört. Tut gut, sich in dieser Welt einfach mal in solchen Klängen treiben zu lassen. Entschleunigt, ohne sich mit einem bestimmten Thema beschäftigen zu müssen. Flucht an Orte, die sich beim Hören erst erschaffen.

„Die Ästhetik der EP KUR ist bewusst grob gehalten. Es sind Momentaufnahmen, deren Ecken und Kanten zur Erzählung beitragen“, sagt Lukas Zepf.

Auch wenn die Titel alle bewusste abstrakt gewählt wurden, trifft KUR im großen und ganzen das Hörerlebnis.

Die EP erscheint auf dem Label Above the Quiet, das Lukas Zepf selbt mit ins Leben gerufen hat. Auf dem noch sehr kleinen aber feinen Label findet ihr auch Crime Novel Drum und Flora Sophi, die letzte Woche eine neue Single veröffentlicht hat.

