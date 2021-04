—

Wir alle wissen, dass die Geschichte gerne aktiv Frauen vergisst, oder ihre Errungenschaften herunterspielt. Bei SINGULART wollen wir diesen Frauen die Anerkennung schenken, die ihnen gebührt. Die online Galerie ist stolz, dass 48% der Kreativen Künstlerinnen sind. Somit kann man von überall auf der Welt ganz einfach Kunst online kaufen, von den Künstlerinnen, die einem am besten gefallen.

Künstlerinnen, die in der Kunst Geschichte geschrieben haben

Wir alle kennen das Motiv: Ein Selbstportrait eines Künstler oder einer Künstlerin an der Staffelei sitzend. Doch nur wenige wissen, dass dieses Motiv erstmals von einer Frau zwischen 1540 und 1550 gemalt wurde. Caterina van Hemessen war die erste Künstlerin, die ein Selbstporträt schuf, das den Künstler an der Staffelei zeigt, womit sie ein historisch höchst relevantes Motiv erschuf.

Rosa Bonheur (1822 – 1899) war eine Künstlerin die viele Tabus brach. Sie erhielt eine Sondererlaubnis der Polizei sich als Mann verkleiden zu dürfen, um ungestört auf dem Pariser Pferdemarkt malen zu können, sie liebte Frauen und hatte zwei Lebenspartnerinnen. Ein aussagekräftiges Zitat von Bonheur: „Was Männer betrifft, so mag ich nur die Stiere, die ich male.“ Ihr berühmtestes Bild ist „Der Pferdemarkt“ welches im Metropolitan Museum of Art in New York ausgestellt ist, ist ein unglaublich realistisches Werk mit einer Größe von über zwei Metern.

1915 entwickelte die Künstlerin Ljubow Popowa, eine der einflussreichsten Künstlerinnen der russischen Avantgarde, ihre eigene Variante der nicht-objektiven Kunst – eine Form des Kubismus. Sie selbst sieht sich als suprematistische und konstruktivistische Künstlerin. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts schloß sie sich den Konstruktivisten an, bevor sie sich 1921 gänzlich dem Industriedesign widmete.

Die höchst-dotierten Künstlerinnen zurzeit auf dem Kunstmarkt

Die Punkt-Gemälde dieser exzentrischen Frau erkennt man auf den ersten Blick, eine Frau deren Kunst eindrucksvoller ist als ihre orangen Haare: Yayoi Kusama. Sie ist die zurzeit höchstbewertete Künstlerin auf dem Kunstmarkt. Bekannt für abstrakte und farbenfrohe Gemälde und Kunstinstallationen hat ihre punktierte Kunst den Markt schnell erobert.

Den Weltrekord für das am teuersten verkaufte Kunstwerk hält jedoch Jenny Saville. Die in London lebende Künstlerin ist bekannt für ihre monumentalen Porträts von Frauen, die die Anforderungen an die weibliche Schönheit und Figur herausfordern. 2018 brach Saville den Weltrekord für das am teuersten verkaufte Kunstwerk einer lebenden Künstlerin, als Sotheby’s den Hammer bei 10 Million Euro fallen ließ.

Sammlerinnen und Mäzeninnen die die Kunstwelt vorantreiben

Die wohl bekannteste Mäzenin der Kunst ist Peggy Guggenheim. Die Amerikanerin, die lange in Venedig lebte, hat eines der bedeutendsten Vermächtnisse der Kunstwelt geschaffen. Als Kunstliebhaberin erwarb sie viele Werke von hiesigen Künstlern darunter Kandinsky, Giacometti und Dali. Während des zweiten Weltkriegs gab Peggy Guggenheim einigen Künstlern – darunter Max Ernst, den sie 1941 heiratete – Asyl in den USA. In der renommierten New Yorker Galerie „Art of the Century“ stellte sie die amerikanische Avantgarde aus, darunter Pollock und Rothko.

Die großen Meister des 20. Jahrhundert wie Pablo Picasso, Cézanne, Matisse und andere fanden eine Freundin in Gertrude Stein. Die Amerikanerin zog 1904 nach Paris in die 27, Rue de Fleurus und war zentral daran beteiligt, dass sich dort die Pariser Avantgarde entwickelte. Gemeinsam mit ihrem Bruder Léo erwarben sie Werke von Renoir und Gauguin. Ihre Schwäche für die Kunst Picassos brachten ihr den Status als Visionärin ein. Sie gilt als eine der größten Botschafterinnen der modernen Kunst und war eine zentrale Figur in der Verbreitung des Kubismus. Doch sie war mehr als nur Kunstsammlerin, Stein war Schriftstellerin, Dichterin und Liebhaberin der Künste.

