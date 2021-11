—

Wer kennt es nicht: Man läuft zu seinem Lieblingsspäti und will sich eigentlich nur eine Mate kaufen, doch dann stolpert der Blick über all die Süßigkeiten. Auf gut Glück nimmt man was mit und die Mate ist dann völlig vergessen, weil OMG ist das gut! Unser Späti im Internet nennt sich Instagram, unsere Mate Musik und unsere Süßigkeiten Kunst. In dieser neuen Kategorie zeigen wir euch regelmäßig unsere liebsten Künstler*innen, die wir über die Plattform entdeckt haben und sie geben uns ein paar Eindrücke in ihren ganz eigenen Späti. Diesmal mit dem Fotografen David Dollmann:

1. Wenn deine Kunst eine Süßigkeit wäre, welche wäre sie und warum?

Lakritze. Weil sie nicht den Anspruch hat, jedem zu schmecken. Und sie schlicht, klar und einfach ist. Ich selbst esse sie immer wieder und weiß dann nicht so richtig, ob ich sie mag. Verliere aber auch nicht die Lust daran, sie zu probieren. Irgendwas scheint mich also daran zu faszinieren/interessieren.

2. Ausversehen oder lang geplant – Wie ist dein kreativer Prozess?

Geplantes Ausversehen. Ich versuche dem Zufall so viele Chancen wie möglich zu geben. Ein Rahmen gibt Sicherheit und Verlässlichkeit, was mannchmal notwendig ist. Ich finde es aber wichtig, der Spontaneität einen Platz einzuräumen.

3. Was war das letzte, was du ausversehen entdeckt hast und dann als sehr geil eingestuft hast?

„Jeder Mensch“ von Ferdinand von Schirach. Allgemein Ferdinand von Schirach – unglaublich guter Typ. Ich finde es beeindruckend, mit welcher Klarheit er komplexe Zusammenhänge beschreibt. Und oft einfach nur ein Gefühl zurücklässt.

4. Was ist die beste Musik zum arbeiten? Welche für den Späti Besuch?

Ich liebe Musik!

Sie ist für mich nicht weg zu denken beim Arbeiten. Für mich ist es wichtig, da nicht in einem Stimmungsbrei zu schwimmen. So findet jedes Genre mal seinen Platz. Zuletzt habe ich Filmmaterial zu “Sofiane Pamart – Medellin” gesichtet, was ich zu “Keny Arkana – La Rage” gedreht habe.

Ich finde es spannend, mir glückliche Inhalte mit melancholischer Musik anzusehen. Oder Melancholie mit kraftvoller Musik zu unterlegen.

5. Wenn du mit deiner Kunst einen Späti hättest wie würde der aussehen?

Zwei alte Frauen, die an einem kleinen Tisch vor der Tür Backgammon spielen und Pipas essen. Kinder, die vor dem Süßigkeitenregal stehen und Scherzartikel ausprobieren.

Ein verkäufer, der lautstark Waving the Guns hört und sich mit seinen zwei besten Freunden, die ebenfalls hinter der Theke stehen, gegenseitig aufzieht.

Ein alter Mann, der ein paar Konservenbüchsen aus dem Regal zieht und lautstark über den Preis diskutiert.

Warmes Licht, salzige Meerluft. Es sollen alle Generationen, Produkte aus aller Welt, und Charaktäre vertreten sein. Es soll laut und nachdenklich, bunt und schlicht, alt und vital, reich und bescheiden, respektvoll und offen sein.

