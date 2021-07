—

Jemand erlebt etwas. Jemand schreibt über das Erlebte. In der gegenwärtigen Popkultur wäre dieser jemand in gefühlt 99% der Fälle beim Erleben und schreiben derselbe jemand. Nicht so bei Fred Again. Der britische Künstler, der als Produzent u.a. für Ed Sheeran und Stormzy arbeitet, hat für sein Solo-Projekt die Erfahrungen anderer Menschen in Fragmenten als Sample für seine Songs genommen. Mal sind die Samples Bruchstücke einer Konversation, mal ein Absatz eines Instagram Posts.

Doch wie entschied sich Fred für die Samples?:

“Wenn ich die Umwelt wahrnehme, gibt es für mich sowas wie eine natürliche Auswahl von Fragmenten, die darauf basiert, welche Erfahrungen ich in meinen eigenen Erfahrungsraum transformieren kann. Also Momente, die selbst wenn sie eigentlich jemandem anderen gehören, doch immer irgendwie etwas mit mir zutun haben – Man kann einen Satz schließlich in einer Millionen verschiedenen Varianten wahrnehmen. Ich glaube dieses Überlappen der Emotionen und Erfahrungen ist es was mich an diesem Verfahren so fasziniert.”

Die purste Form von Kunst

In einer gewissen Form symbolisiert Fred durch die Offenheit seines Sample Verfahrens, die purste Form des Kunstprozesses. Auch wenn gerne behauptet wird die eigene Kunst wäre aus einem Luftleeren Raum zu einem zugeflogen, am Ende des Tages wird jeder Gedanke jedes Menschen von dem geformt, was er sieht, fühlt und erlebt. Fred gibt diese Inspiration zu und erinnert so ein bisschen an Davids Bowies Zitat „The only art I’ll ever study is stuff that I can steal from“ – doch genau dieser Diebesgedanke macht Fred ziemlich zu schaffen:

“Oft habe ich das Gefühl, dass ich das Gefühl anderer Personen missbrauche. Das führt dazu, dass ich bei diesen Songs auch immer sehr viel mehr Angst habe, das die Musik am Ende schlecht ist. Doch oft wache ich dann eines Tages auf, höre den Track und merke wie das Fragment zu einem ganz anderen Kunstwerk sich transformiert hat. Der Prozess fühlt sich ein bisschen an als würde ich einfach immer mehr Farbe auf die Fragmente schütten bis es ein ganz neues Kunstwerk ist. Der “Sabrina” Song war für mich einer der Schlimmsten in der Entstehung, da das Gedicht einfach so unfassbar stark ist. Lustigerweise war Sabrina am Ende die Person, die ihren Song am meisten gefeiert hat! Das hat mich extrem glücklich gemacht.”

Zwischenmenschliche Momente

Freds Arbeit lebt vom Moment. Das Wort “Moment” kommt vom lateinischen „momentum“, was direkt übersetzt „(entscheidender) Augenblick“ heißt. Unterscheidet sich jener entscheidende Augenblick für Fred je nachdem, ob er in der digitalen Welt oder offline stattfindet?:

“Für mich gibt es keinen Unterschied zwischen Menschen online kennenlernen oder im realen Leben. Der Unterschied liegt zwischen der Verbindung und die kann eng sein übers Internet mit Menschen die du noch nie gesehen hast, und total fragil und flüchtig mit Menschen die zu deinem engsten Kreis gehören.”

Die Songs von „Actual Life“ leben von ihrer direkten Art, dem pochenden Beat und ihrer raffinierten Atmosphäre – eine Atmosphäre die einen vom ersten Moment des Hörens an einnimmt. Doch was nimmt Fred am meisten ein, wenn er einen Menschen kennenlernt?:

“Definitiv die Stimme – vielleicht bin ich ja deshalb Musiker geworden (lacht).”

Ihr könnt Fred Again hier auf Instagram folgen und hier geht es zu seinem neuen Album.