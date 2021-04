—

“Zeit ist Leben. Und das Leben wohnt im Herzen.“ – Das ist eine der Hauptaussagen in Michael Endes Roman “Momo”. Das nächste Mal, wenn bei euch die grauen Männer zum Zeit klauen vorbeischauen, könnt ihr praktischerweise einfach Donna Leonas neue Single “I ain’t got time” vorspielen und sämtliche eurer Standpunkte zu dem Thema sollten geklärt sein.

“Don’t hate the player hate the game”

In Donna Leonas neuer Single geht es salopp gesagt um Selbstbestimmung. Ein zügiger Beat setzt die New Wave Grundstimmung für “I ain’t got time”. Wenn kurz darauf Donnas tiefe ausufernde Stimme einsetzt, zieht sie einen zugleich in ihren Bahn und man hat (im besten Sinne) das Gefühl sich jetzt gleich vor ihr rechtfertigen zu müssen, weil man weiß doch auch nicht die Antwort auf die ganzen “warums”!

“I grant you any ego push, push, push /But not at my cost!”

Man braucht nicht einmal die vollen 3:29 um zu wissen, dass man sich mit Donna besser nicht anlegen sollte – aber warum sollte man das auch, wenn man ihr in all ihren Punkten zustimmt. Erst recht, wenn sie in einem solch motivierendem 80s Gewand kommen wie “I ain’t got time”.

Donna Leona könnt ihr hier auf Instagram folgen und hier geht es zu ihrem Spotify Account.

motor.de hat jetzt auch einen monatlichen Newsletter und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr ihn unter diesem Link abonniert: https://motor.substack.com/