Im Vergleich zu „Family Guys“ Glenn Quagmire kann „Fifty Shades“ Christian Grey einpacken. Der vollkommen hypersexualisierte Charakter wird regelmäßig von Fox zensiert – nun hat es seine Catchphrase „Giggity“ in einen deutschen Rapsong geschafft und der schafft, was Quagmire selten gelingt: Die perfekte Atmosphäre.

Wenn man Opti Manes gemeinsame Single mit Memphisrap-Pionier Donvtello hört, fühlt man sich bereits nach wenigen Sekunden abgeholt, denn der jazzige Beat klingt so anders wie das, was man im deutschen Mainstreamrap momentan hört. Der Beat, produziert von Lex Lugner, versetzt den Hörer direkt in eine chillige Atmosphäre (vielleicht in Opti Manes Wohnzimmer?), die sowohl von Opti Mane als auch von Donvtello mit gewohnt lässigen und dennoch raffinierten Performances ausgeschmückt wird.

„ich fühl mich wie der letzte Schultag vor den Sommerferien“

Dem Anlass angemessen, begegnen Opti Mane und Donvtello dem Family Guy Charakter mit einem nicht enden wollenden Maß an Wortspielen, die in ihrem Flow extrem anstecken und in diesen abstrusen Zeiten garantiert rhythmische Kopfbewegungen aka gute Laune verbreiten. Und mit dieser guten Laune im Ohr vergeht auch die Wartezeit, bis Opti Manes Tape „Neighborhood Molch Mane“ wesentlich schneller.

Hier findet ihr Opti Mane auf Instagram, Donvtello versteckt sich hinter diesem Link und zu guter Letzt geht es hier zu Lex Lugner.