‘NUH UH’ heißt der neue Track von Greta Isaac. Der Track klingt aufgeregt, laut, etwas qietschig und damit etwas anders als ihre bisherigen Veröffentlichungen. Ziemlich poppig im Sound zeigt Greta sich im Video in ausgefallenem Stil – glänzend, surreal und ironisch humorvoll.

Was es mit dem Song auf sich hat, hat uns die Sängerin aus Wales in einem kurzen Interview erzählt:

I’m a mess, you’re a saint – Die Inspiration

Ich habe diesen Song mit drei meiner engsten Freunde in einem winzigen Häuschen auf dem Land geschrieben. Wir hatten gerade die erste Single dieser EP “5’1” fertiggestellt und ich wusste, dass ich etwas mit viel Energie und Härte schreiben wollte; etwas, das sich klanglich und melodisch ziemlich chaotisch anfühlt, aber von einem einheitlichen Riff getragen wird. Je mehr wir uns mit der Botschaft des Songs beschäftigten und mit der Frage, worüber ich sprechen will, desto mehr wurde uns klar, dass es um diesen allumfassenden “Fluch” gehen muss: Der uns widerfährt, wenn wir uns von der Verliebtheit in jemanden blenden lassen, von dem wir glauben, dass er uns geben kann, was wir brauchen. Dieser Song beschreibt für mich den ersten Funkenschlag einer neuen Liebe, von der wir oft nichts wissen. Und wir neigen dazu, die dunkle Materie dessen, was wir glauben, wer sie ist, mit unserer Idealversion dessen, was wir gerne hätten, zu füllen. Komplett blindes Verlangen.

Mother! Mother! I think I’m in love – Das Thema

Es ist wichtig für mich, darüber zu sprechen und es zu erforschen. Weil ich das Gefühl habe, dass es so viel mit der Illusion zu tun hat, was ich für Liebe und Verbindung halte. Es hat mir Spaß gemacht, den Text zu schreiben. Die Inspiration dahinter fühlt sich ziemlich schwer an und entstammt einem Aspekt von mir selbst, den ich immer noch zu regulieren lerne und über den ich ständig etwas lerne. Trotzdem war es wirklich hilfreich, das durch eine Art mit Komik aufgeladene Linse zu betrachten. Und mir zu zeigen, wie sehr mich das Versprechen einer neuen Liebe oder eines neuen Freundes oder was auch immer in den Bann ziehen kann. Ich glaube, letztlich geht es darum, dass wir uns in eine potenzielle Beziehung hineinsteigern, um alles davon mitzunhemen was wir können, bevor wir Angst bekommen, verlassen zu werden. Wir alle wollen einfach nur geliebt werden! haha

No you ain’t ever seen a flower like this before – Der Songwritingprozess

Es hat so viel Spaß gemacht. Wir haben dieses Riff stundenlang durch die Lautsprecher gejagt und verschiedene Texte, Hooks, Melodien und Gesänge ausprobiert. Wir wussten von Anfang an, dass ‘Nuh Uh’ der Titel sein würde. Es fühlte sich fast komisch an, wie der ganze Song textlich von einem verzweifelten Plädoyer für Liebe und Zuneigung handelte, und es mit diesem “Du kannst mich nicht haben, nope” Titel zu kontern, der mit einem falschen Gefühl von Selbstvertrauen aufgeladen ist, fühlte sich wirklich ironisch und albern an.

Wear this lampshade – Now you’re electric baby – Der Studioprozess

Das meiste haben wir in der Hütte gemacht und dann in Matt Zaras Studio in London fertiggestellt. Wir hatten so viel von der Energie des Songs in den ersten paar Stunden des Schreibens fertig, dass es nur noch eine Frage von ein paar Optimierungen und Produktionstagen war, als wir zurück nach London kamen.

Tell me I’m pretty – Or I’ll kill your family – Das Video

Das Video ist eine Ansammlung von BTS-Material aus einer Reihe von Bildern, die ich zusammen mit meiner Kreativdirektorin und Stylistin Suzie Walsh konzipiert habe. Ich wollte mein Publikum in einen Tag in mein Leben einladen, wenn ich meinen seltsamen und wunderbaren kleinen Freunden eine Gute-Nacht-Geschichte vorlese, meine auffälligen Drahtpflanzen gieße und mein einzigartiges, köstliches, klassisches Rezept für gebratene Stiefel vorstelle (alles handgemacht von Liza Radlov).

Baby you should kneel down and kiss the floorcan – Der Lieblingspart

Das Lachen des Untergangs nach “Ha Ha Ha just kidding” in der ersten Strophe. Es fühlt sich an wie die düstere Stimme im Unterton des kränklich-süßen Gesangs! Ich liebe es.

