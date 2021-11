SHARE ON:

—

Foto: Sven Marquardt

Alexander Hacke und Danielle de Picciotto, die vielleicht als Mitbegründerin der Loveparade bekannt ist, haben einen sehr unterschiedlichen musikalischen Background. Sie hat klassische Geige und Klavier gelernt, er spielte lange Bass und Gitarre bei den Einstürzenden Neubauten. Im Projekt hackedepicciotto treffen sie sich auf einer verstörend harmonischen Ebene. Heute bringen sie ihr neues Album ‘The silver Treshold’ heraus.

Die Ouvertüre führt sanft und ruhig in die Platte ein. Zwar kann da schon eine leichte Bedrohlichkeit herausgehört werden, trotzdem lässt die Eröffnung nicht viel von dem vermuten, was in den restlichen neun Tracks folgt: Eine dunkle und eindrucksvolle Klangwelt. Eine beschwerliche Reise unter düsterem Himmel, wütende Naturgewalten.

“Wir hatten diese Vision von uns, wie wir in einem Sturm stehen“, Danielle de Picciotto

Es gibt reine Instrumentalstücke mit viel Bass und Streichern, in manchen Tracks singen hackedepicciotto mal auf Englisch, mal auf Deutsch oder Latein. Ob instrumental oder nicht – es wird in jedem Song eine Geschichte erzählt. In ‘Babel’ sogar die ganze Geschichte des berühmten Turmbaus. Und wie sich die Menschheit da ordentlich etwas verbaut hat – auf verschiedenen Ebenen.

Der Song ‘Evermore’ klingt dann ein bisschen nach einem Hoffnungsschimmer in all der Düsterkeit. Tatsächlich ist es das erste Liebeslied, dass die beiden – die btw. ein Paar sind – geschrieben haben.

Deutlichen Einfluss auf das Album hatte die Ausnahmesituation der Pandemie:

“Die Notwendigkeit, sich selbst einzuschränken, gab mir ein Gefühl für das Potenzial”, sagt Hacke.“Es hat mir sogar eine Art von seltsamer Euphorie gegeben, die sich ziemlich genau im Titel der Platte widerspiegelt. Wir hatten die ganze Zeit das deutliche Gefühl, an einer Schwelle zu stehen.“

‘The silver Treshold’ ist ein spannungsvolles Album im Industrial, Experimentalmusikbereich. Das auf mute erschienene Album ist auf jeden Fall nichts zum Enstpannen in der Badewanne. Es zieht sich ein melancholisches Gefühl durch die zehn Tracks; nicht nur im negativen Sinn, sondern eher wie eine Art Sehnsucht.

Hier könnt ihr kackedepicciotto folgen:

Website

Facebook

Instagram

Spotify