Fernab der Popkultur möchten wir euch heute ein Projekt ans Herz legen, das am 28. Dezember seine Premiere im Internet feiert:

KugelSieben ist ein Projekt, das Live-Musiktheater und Film verbindet. Dabei werden Zukunftsvisionen nach Carl Maria von Webers “Der Freischütz” dargestellt.

Im Projekt „KugelSieben“ wurde interdisziplinär gearbeitet. Das Projekt zeigt ein wichtiges Thema auf. Es geht um Natur und welche Verantwortung wir Menschen für die Natur tragen. Die drei Künstler*innen interessierte die kollektive und interdisziplinäre Arbeit mit verschiedenen Kunstformen wie Performance, Choreographie und Improvisationstheater und das Experimentieren mit musikalischen Genre- Grenzen. Die drei Künstler*innen lernten sich in Berlin kennen und gründeten das Musiktheaterkollektiv Klangdreist. Dabei stellten sich die Künstler*innen die Frage: “Welche Rollen nehmen wir Menschen dabei ein”? Welche Verantwortung haben wir in Bezug auf Natur und die Umwelt. Eine Frage, die durch das Projekt in unterschiedlichen Perspektiven veranschaulicht wurde. Dabei wollten die Künstler*innen experimentell arbeiten. Ihre Musikrichtunge in den Kurzfilmen reichen von Oper bis Techno. Brauchen wir mehr von künstlerischen Perspektiven, die den Mut haben sich mit Problemen, gesellschaftlichen und globalen Wandels auseinanderzusetzen und sich trauen etwas zu kreieren, das uns alle zum Nachdenken anregt?

Über das Projekt

Wie könnte das Leben in den nächsten Jahrzehnten auf der Erde aussehen? In welcher

Beziehung werden Mensch und Natur zueinander stehen? Gibt es überhaupt eine

Zukunft? – „KugelSieben“ zeigt Bilder von Visionen in Form von Live-Musiktheater mit

sechs Kurzfilmen.

Die Frage, wie sich unser Verhältnis zur Natur in Zukunft gestalten wird, ist für uns alle

relevant. Wir Menschen sind seit dem Beginn des Anthropozäns um 1800

Haupteinflussfaktoren auf das System Erde, und dadurch Hauptverantwortliche für dessen

Entwicklung. In diese isolierte Position sind wir durch unsere Entfremdung von der Natur

und selbstzentrierte Weltsicht geraten, was schon allein zeigt, dass wir die Natur als

Umwelt und nicht als Mitwelt bezeichnen. Es besteht dringendster Handlungsbedarf, wenn

wir unseren Planeten in einem Zustand erhalten wollen, der sowohl für die Spezies

Mensch, wie auch für zahlreiche andere Arten lebenswert ist.

Foto: Celestine Hassenfratz // aus dem fünften Kurzfilm: ‘Apokalypse’



Das „KugelSieben“-Ensemble, unter der Leitung des Musiktheaterkollektivs

KLANGDREIST, besteht aus über 50 jungen Künstler:innen verschiedenster

Fachrichtungen. Alle Mitwirkenden erhielten die größtmögliche künstlerische Freiheit.

Gemeinsam erforschten sie auf experimentelle Weise die Möglichkeiten des Musiktheaters:

Theatralität im Film und filmische Elemente im Theater, das Aufeinanderprallen von

Realität und fantastischen Welten, verschiedene Musikrichtungen von Oper bis Techno,

das Zusammenführen von darstellenden und bildenden Künsten – alles inspiriert aus der

Musik und dem Text des „Freischütz”. Neben der kollektivischen Herangehensweise stand

eine möglichst nachhaltige Gestaltung im Vordergrund des Produktionsprozesses.

Die Uraufführung fand am Abend des 13. August 2021 Open Air im Rahmen des 5-jährigen

Jubiläums der Höri Musiktage am Bodensee auf dem Gelände des ehemaligen Augustiners

Chorherrenstiftes statt. Die Kurzfilme werden am 28., 29. & 30. Dezember 2021 online

präsentiert.

Foto: Celestine Hassenfratz // aus dem vierten Kurzfilm: ‘Symbiose’

Das Musiktheaterkollektiv KLANGDREIST

Das Musiktheaterkollektiv KLANGDREIST wurde 2021 von Katharina Diestel, Carlo Nevio

Wilfart und Milena Wilke gegründet. Sie lernten sich in Berlin kennen. Von den

Fachrichtungen Musik, Darstellende Künste, Literatur und Theater kommend, eint sie die

Begeisterung für Musiktheater. In den letzten Jahren konnten sie bereits einige

Erfahrungen auf und hinter der Bühne sammeln. Die Intention des Musiktheaterkollektivs

KLANGDREIST ist es, sich in ihrer Arbeit mit aktuellen, gesellschaftlich relevanten

Themen künstlerisch auseinanderzusetzen. Die drei Künstler*innen interessiert die

kollektive und interdisziplinäre Arbeit mit verschiedenen Kunstformen wie beispielsweise

Performance, Choreographie und Improvisationstheater und das Experimentieren mit

musikalischen Genre-Grenzen. Auf diese Weise möchten sie die Möglichkeiten eines

zeitgenössischen Musiktheaters erforschen. „KugelSieben“ ist ihr erstes gemeinsames

Projekt.

Die Kurzfilme sind am 28, 29 und 30 Dezember 2021 auf kugelsieben.de zu sehen.

Hier könnt ihr dem Projekt folgen: Instagram // Website