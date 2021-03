—

Wer kennt es nicht: Man läuft zu seinem Lieblingsspäti und will sich eigentlich nur eine Mate kaufen, doch dann stolpert der Blick über all die Süßigkeiten. Auf gut Glück nimmt man was mit und die Mate ist dann völlig vergessen, weil OMG ist das gut! Unser Späti im Internet nennt sich Instagram, unsere Mate Musik und unsere Süßigkeiten Kunst. In dieser neuen Kategorie zeigen wir euch regelmäßig unsere liebsten Künstler*innen, die wir über die Plattform entdeckt haben und sie geben uns ein paar Eindrücke in ihren ganz eigenen Späti. Diesmal mit der Künstlerin Joséphine Sagna.

motor.de: Wenn deine Kunst eine Süßigkeit wäre, welche wäre sie und warum?

Joséphine Sagna: Sie wäre ziemlich sicher ein Trolli Gummi Burger. Vielschichtig, vielfarbig, mit einer Neigung zu runden Formen, soft und süß auf der einen Seite aber wildentschlossen auf der anderen. Gut verpackt, definitiv nicht für jeden was,

motor.de: Ausversehen oder lang geplant – Wie ist dein kreativer Prozess?

Joséphine: Lange geplant eher nicht. Zufall als Einfall – eher. Gerade am Anfang des Entstehungsprozesses eines Bildes, lasse ich mich von meiner Intuition und der expressiven Geste leiten. Für den weiteren Aufbau des Bildes, habe ich tatsächlich meistens eine Idee im Kopf, aber meistens kommt es dann doch ganz anders, weil mir dann plötzlich nicht mehr gefällt, was ich mir vorgestellt hatte oder auf einmal doch in einer anderen Mood bin und mich lieber treiben lasse, als mich sklavisch an irgendwelche Vorgaben zu halten. Bisher fahr ich damit eigentlich ganz gut.

motor.de: Was war das Letzte, was du ausversehen entdeckt hast und dann als sehr geil eingestuft hast?

Joséphine: Auroshika Räucherstäbchen Coco – bestes Räucherzeug, das mir jemals untergekommen ist. Es riecht so herrlich und außerdem soll diese Duftrichtung sogar die Kreativität anregen. Also mir hilfts jeden Morgen als erste Amtshandlung des Atelierstages eines von den Dingern abzubrennen.

© Joséphine Sagna

motor.de: Was ist die beste Musik zum Arbeiten? Welche für den Späti Besuch?

Joséphine: Das wechselt ständig. Aber im Moment pinsel ich am liebsten zu Teno Afrika‘s Album Amapiano Selections. Für den Spätibesuch finde ich tanzbare, aber belanglose Fahrstuhlmusik angenehm.

motor.de: Wenn du mit deiner Kunst einen Späti hättest wie würde der aussehen?

Joséphine: Chaos — sortiert nach Farben. Immer was los, aber niemals nervige Schlangen an der Kasse. Treffpunkt für alle, die offen dafür sind, über die wichtigen Dinge des Lebens ins Gespräch zu kommen. Noch niemals ist jemand gegangen, ohne irgendwas mitzunehmen.

Hier könnt Joséphine hier auf Instagram folgen und hier geht es zu ihrer Website. Außerdem legen wir euch diese 3Sat Doku mit Joséphine ans Herz!

Wir haben jetzt übrigens auch einen monatlichen Newsletter und würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr ihn unter diesem Link abonniert: https://motor.substack.com/