Wer kennt es nicht: Man läuft zu seinem Lieblingsspäti und will sich eigentlich nur eine Mate kaufen, doch dann stolpert der Blick über all die Süßigkeiten. Auf gut Glück nimmt man was mit und die Mate ist dann völlig vergessen, weil OMG ist das gut! Unser Späti im Internet nennt sich Instagram, unsere Mate Musik und unsere Süßigkeiten Kunst. In dieser neuen Kategorie zeigen wir euch regelmäßig unsere liebsten Künstler*innen, die wir über die Plattform entdeckt haben und sie geben uns ein paar Eindrücke in ihren ganz eigenen Späti. Diesmal mit der Künstlerin Shirin Godhrawala.

motor.de: Wenn deine Kunst eine Süßigkeit wäre, welche wäre sie und warum?

Shirin: Knallbrause a la Pop Rocks! Schließe einfach deine Augen und stelle dir vor wie tausende bunte kleine Kristalle auf deiner Zunge explodieren – keine Richtung, kein Geschmack wird ausgespart! Wenn du jetzt deine Augen öffnest, dann wirst du wahrscheinlich etwas sehen, das so ähnlich aussieht wie meine Kunst. Starke, schnelle, chaotische Portraits, die voller Farben und Linien sind, die sich über das ganze Papier verteilen.

motor.de: Ausversehen oder lang geplant – Wie ist dein kreativer Prozess?

Shirin: Definitiv, schnell und spontan. Ideen über die ich zu viel grübeln muss, werden nie das Licht sehen.

motor.de: Was war das letzte, was du ausversehen entdeckt hast und dann als sehr geil eingestuft hast?

Shirin: Nichts erreicht die Inspiration, die mir mein Ehemann Ali gibt – selbst wenn wir immer wieder fast in all unseren Missverständnissen ertrinken. Sein bedingungsloser Glaube an meine Arbeit und seine selbstlose Freude, wenn ich mal wieder einen Auftrag bekomme, ist ein extremer Antrieb für mich und ich bin ihm sehr dankbar dafür. Kunst war immer sehr erfüllend für mich, aber den Prozess nun mit ihm teilen zu können, macht es noch besser. Die Kunst ist wie ein gemeinsamer Heilungsprozess für uns geworden.

motor.de: Was ist die beste Musik zum Arbeiten und welche für den Spätibesuch?

Shirin: Zum arbeiten höre ich fast immer Lana del Rey in Dauerschleife. Außerdem hat mein Mann meistens Meetings im Hintergrund, dementsprechend ist seine Stimme irgendwie auch Hintergrundmusik für mich. Lana del Reys sanfte Musik und ihre sinnträchtigen Lyrics führen mich immer zu einem traurigen, doch schönen Platz, um Kunst zu kreieren, während die Stimme meines Mannes mich in der Realität hält.

Wenn ich mal aus dem Haus gehe, ist guter alter Pop mit einem Spritzer R&B meine Wahl. Der hedonistische Signature Style von „The Weekend“ ist einfach perfekt um meine Schritte zu begleiten.

motor.de: Wenn du mit deiner Kunst einen Späti hättest wie würde der aussehen?

Shirin: Hohe Decken, fluffige grüne Ledersofas und rießige Fenster die zur Straße zeigen und jeden bezaubernden Sonnenstrahl in den Späti scheinen lassen. Die Steinwände wären nicht verputzt und eine riessige Leinwand würde die Besucher*innen dazu anhalten ihrer Kreativität freien lauf zu lassen. Überall würden Bücher rumliegen. Wir würden warme suppe und frisch gekochte Gerichte servieren. Während im Hintergrund sich Dream Pop a la Cigarettes after Sex mit den undeutlichen Gesprächen über die großen kleinen Dinge vermischt.

Ihr könnt Shirin hier auf Instagram folgen und hier geht es zu ihrer Website.