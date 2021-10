—

Wer kennt es nicht: Man läuft zu seinem Lieblingsspäti und will sich eigentlich nur eine Mate kaufen, doch dann stolpert der Blick über all die Süßigkeiten. Auf gut Glück nimmt man was mit und die Mate ist dann völlig vergessen, weil OMG ist das gut! Unser Späti im Internet nennt sich Instagram, unsere Mate Musik und unsere Süßigkeiten Kunst. In dieser neuen Kategorie zeigen wir euch regelmäßig unsere liebsten Künstler*innen, die wir über die Plattform entdeckt haben und sie geben uns ein paar Eindrücke in ihren ganz eigenen Späti. Diesmal mit der Künstlerin Stina Gramkow.

motor.de: Wenn deine Kunst eine Süßigkeit wäre, welche wäre sie und warum?

Stina: Meine Kunst wäre eine gemischte Tüte vom Späti, weil ich mich nicht gerne festlege und es gerne farbenfroh mag.

motor.de: Ausversehen oder lang geplant – Wie ist dein kreativer Prozess?

Stina: Bei mir entsteht Kunst zu 90% spontan und aus dem Moment heraus. Wenn ich zu lange über eine Idee nachdenke wird es oft nichts mehr mit der Umsetzung.

motor.de: Was war das letzte, was du ausversehen entdeckt hast und dann als sehr geil eingestuft hast?

Stina: Der Instagram Account vom Amie McNee(@inspiredtowrite) ist mir vor kurzem begegnet und hat mich sehr begeistert. Sie ist Autorin und schreibt schlaue und inspirierende Dinge wie z.B. “When people ask you what you do, talk about your art.”.

motor.de: Was ist die beste Musik zum Arbeiten und welche für den Spätibesuch?

Stina: Das kann ich nicht so allgemein sagen, aber in letzter Zeit habe ich öfter beim Malen eine 70er Jahre Platte meiner Großeltern gehört. Zum Späti-Besuch eher so etwas wie Haiyti oder HVOB, aber in beiden Situationen Musik, die mir gute Laune macht.

motor.de: Wenn du mit deiner Kunst einen Späti hättest wie würde der aussehen?

Stina: Es würde jeden Monat ein anderes Thema geben wonach sich die Kunst, die Musik und die Snacks richten. Sonst würde es mir langweilig werden.

Ihr könnt Stina hier auf Instagram folgen und hier könnt ihr ihren Newsletter abonnieren.