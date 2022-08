SHARE ON:

—

Ein Festival ist mehr als nur viele Konzerte – ein Festival ist eine Einladung, sich und die Welt neu zu entdecken, zu erleben und zu erobern. Auch das MS DOCKVILLE weiß nicht, was dabei herauskommt – der Soundtrack dafür wird immer klarer:

ANNENMAYKANTEREIT | TASH SULTANA | FABER | GIRL IN RED | LEONIDEN | PROVINZ | RY X | PASHANIM | ALLI NEUMANN | DIE ORSONS | FRANC MOODY | ELDER ISLAND | BOY HARSHER | 102 BOYZ | HAIYTI | ÄTNA | MIRA | 01099 | SUDAN ARCHIVES | MYD | HOPE TALA | ANETHA | EKKSTACY | ALYONA ALYONA | KWAM.E | ENNY | CINTHIE | SHERELLE | DJ GIGOLA | BRUCKNER | JACOB GROENING | INDIGO DE SOUZA | WIZTHEMC | B. TRAITS | JULES AHOI | SOFIA KOURTESIS | KID SIMIUS & BONAPARTE | KEKE | MAMA SNAKE | SAD NIGHT DYNAMITE | SHELTER BOY | VERIFIZIERT | PARIS TEXAS | SALLY C | NAND | RSS DISCO | TORA | UPSAMMY | DJ MELL G | FRANCA | NEWDAD | OEHL | LEX AMOR | BILBAO | MAYBERG | KAMPIRE | LOLA YOUNG | LUCINEE | DXVE | PHILINE SONNY | ELI PREISS | LEWIS OFMAN | BEACHPEOPLE | BIBIZA | PABST | MAR MALADE | POWER PLUSH | CLOUDY JUNE | NICK MONO | MERVE | ALCATRAZ | FUTUREBAE | CASHMIRI | MILA STERN | JOSI MILLER | MARIE LUNG | MEG10 | KESHAVARA | WILLOW WAYNE | SALÒ | ORBIT | ETHAN P. FLYNN | DAISY BRAIN | GLAUQUE | OGI | SCHLEPP GEIST | INVT | BONJOUR BEN | ISABEAU FORT | CRILLE & TAMALT | MAEVE | MARCO BASKIND | SWEED | ANOKI | SOELA | NINA HEPBURN | DEPRI DISKO | IAMKIMKONG | ALMA LINDA & DELORIS DELIGHT | KING KONG KICKS | GUACAMOLE & MELONE | GRETEL HÄNLYN | GINGE | ZARTMANN | BAD ASS BABES CLUB | NENAD NIKOLIĆ | BLINKER | MC GAFF-E | LUKAS ENDHARDT | RAUCHEN | KING LX | DEER ANNA | SATARII | TEMNIS | BSÍ | KONFUSIA | YAZZ EWOK | KATYA KÓV | STEVEN SHADE | ARROGANT UND ANSCHMIEGSAM | LISA DE LUNE | DAVIN UNDERWOOD | POSH | VARELI | CHARLIE CHEPPERT | T.M.T. | YARA | BELLA | LIGAL TAMIR | POPSICLES | MEGAFÖÖN | BEACH PATROL | SCHOLLE&SCHRÄTZER | FINONA RIDER | AMELI PAUL | GARSTIQUE | KALIPO | MOGLII | SKI AGGU | TROPIKEL LTD | WA22ERMANN | A.B.U | CRYPTOFAUNA | PLE:XY | SPRITEEYEZ | ZITRONI | uvm

Ein Lineup, das in typischer MS DOCKVILLE-Manier die interessantesten Stimmen, Stile und Sounds vereint: wohlbekannte wie aufstrebende Künstler*innen, Elektro neben Indie, HipHop und Soul, flankiert von musikalischen Grenzgänger*innen und Genre-Brecher*innen – eine diverse und aufregende Auswahl von Bands, Produzent*innen, Rapper*innen und DJs, die den Sound der Jetztzeit und der kommenden Dekade bestimmen werden.

Dazu Beke Trojan, Bookerin beim MS DOCKVILLE: „Für ein wunderbares Konzert muss man eine Band nicht vorher kennen. Wir freuen uns vielmehr, dass unsere Besucher*innen gerade auf unser Festival für Musik und Kunst kommen, um neue Künstler*innen, Genres und Lieblingsbands zu entdecken. Und mit diesem Release stellt sich das Lineup nochmals breiter, vielfältiger und spannender auf – wir freuen uns schon jetzt auf all die kollektiven Entdeckungen, die am 19.-21. August passieren werden.“

Beim MS DOCKVILLE ist also alles bereit für ein ganz besonderes, transformatives Erlebnis: gemeinsam mit 60.000 Besucher*innen, auf über 10 Bühnen und mit über 120 Musiker*innen, Bands und DJs. Tickets dafür gibt’s für einen wie für drei Tage bei www.kopfundsteine.shop/msdockville – und einen musikalischen Vorgeschmack bei der 2022-Playlist des Festivals für Musik und Kunst