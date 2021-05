—

In Zeiten, in denen Freundschaften den Aggregatzustand im Verbleib des Nichtsehens häufiger wechseln als es einem lieb ist, kommt die Frage nach der Zugehörigkeit, die Frage danach wer da ist, wenn es ernst wird, ebenfalls häufiger auf als es einem lieb ist. Wie eine Freundschaft einen retten kann, dass beschreibt auf intime und atmosphärische Weise die neue Single von ANOTHER NGUYEN „My Friend“.

Die Melodie schwebt in die Lyrics hinein wie die Wolken auf dem Cover in die Tiefe der Schrift. Was zu Beginn klingt wie die Geschichte einer perfekten Liebe zeigt zum Refrain die ersten Risse, die sich von Enttäuschung zu Streitereien weiterziehen und dabei vom Umfeld ignoriert werden und in der Erzählstimme immer wieder das initialisierten Denken auslösen, dass der Schmerz ebenso sein muss, weil:

„to love someone means sacrifice, right?“

Der Bruch, der mit dieser Zeile musikalisch folgt, fühlt sich dann passenderweise auch an, wie die besorgte Augenbraue einer Freundin, die nebeneinem auf dem Bett sitzt, ganz genau weiß, dass was auch immer sie jetzt sagt nichts ändern wird, aber dennoch bleibt sie sitzen, hört Stunden über Stunden zu und wenn es am Ende genauso kommt wie sie es erwartet hat, ist sie einfach nur da und sagt kein einziges Mal „ich hab es dir doch gesagt“.

„My Friend“, den ANOTHER NGUYEN gemeinsam mit Ylva Brandtsegg produziert hat, fasziniert durch seine vielen verschiedenen Facetten, die nie zu viel wollen und dadurch das intensive Gefühl des Songs perfekt begleiten, was bei der schwierigen Thematik der Lyrics wirklich keine einfache Machenschaft ist.

Am Ende ist der Song wie eine gute Freundschaft: Ein Gefühl, das einem gibt, was man braucht und immer da sein wird.

Ihr könnt ANOTHER NGUYEN hier auf Instagram folgen und hier geht es zu ihrem Spotify Profil.