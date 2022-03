—

Was in den letzten Tagen passiert ist, hat viele in eine Art Schockstarre versetzt. Die Vorstellung von Krieg ist vor allem in Europa für so viele so weit weg – und plötzlich bittere Realität. Und dann sitzen wir hier und uns geht es gut, während Menschen, Verwandte, Bekannte um ihre Heimat und ihr Leben fürchten. Fühlen uns machtlos. Aber jede:r kann helfen!



Binnen kürzester Zeit wurden Fahrten organisiert, Spenden gesammelt, Plattformen zur Unterstützung ins Leben gerufen. Falls ihr z.B. Platz habt, um Menschen aufzunehmen könnt ihr euch hier eintragen. Nicht zuletzt gibt es Benefizkonzerte, um Spenden zu sammeln. So wie diesen Freitag in Berlin:

Benefizkonzert im Badehaus in Berlin, um Spenden für die Menschen in der Ukraine zu sammeln

Am 04.03.2022 veranstaltet das Badehaus Berlin gemeinsam mit Künstler*innen der Berliner Indie Szene ein Benefizkonzert, um Spenden für die Menschen in der Ukraine zu sammeln. Alle Ticketeinnahmen und Spenden des Abends gehen an die Mission Lifeline. Diese unterstützen Menschen an der slowakisch-ukrainischen Grenze bei der Flucht aus dem Krisengebiet.

Jede Unterstützung zählt!

Lineup:

Wallis Bird // Die Höchste Eisenbahn // Moritz Krämer und Francesco Wilking // Snöt (TÜSN) // Albertine Sarges // Johanna Amelie // Jupiter Flynn // luma // Juno Lee // Marlena Käthe // Levin König

Benefizkonzert:

04.03.2022 // 19 Uhr

Badehaus // Berlin

Hier gibt’s Tickets

Die Veranstaltung wird unter Einhaltung der 2 G+ Regelung stattfinden. Einlass nur mit 2 G+ Nachweis.