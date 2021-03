SHARE ON:

—

In den letzten Monaten war es nicht schwer sich in einer Beziehung wie in einer nicht endend wollenden Zwickmühle zu fühlen. Das Gefühl, dass egal wie man es macht, man es falsch macht, ist während einer Pandemie dann doch nochmal einfacher zu produzieren. Eine unglaubliche Kollaboration zwischen KOKO und Nina Chuba sowie dem Produzenten Dillistone hat diesem Gefühl nun einen Song gewidmet: „22s“

“I bring a shotgun to a knife fight and it is loaded”

Zu Beginn säuselt Ollie von KOKO seine Zeilen über den drückenden und dennoch anschmiegenden Beat. Die Geschwindigkeit nimmt zum Refrain zu, wo sie von der Eleganz der energiegeladenen Worte, die nun auch Nina Chuba mitsingt, gebrochen wird. Der Song spiegelt mit seinen vielen Facetten, die Lyrics und das Gefühl ein personifizierte Catch-22-Szenario zu sein perfekt wider.

Wenn dann am Ende Nina Chuba noch eine Strophe mit ihrer unvergleichlichen rauen Stimme rauskickt, ist die Songcollage allerspätestens jetzt auf endlos repeat gestellt.

Dillistone findet ihr hier auf Instagram. Nina Chuba versteckt sich hinter diesem Link und hier geht es zu KOKO.

motor.de hat jetzt auch einen monatlichen Newsletter und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr ihn unter diesem Link abonniert: https://motor.substack.com/