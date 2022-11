—

Sofia Portanet veröffentlicht am 2. November 2022 ihre neue Single Unstoppable, die dritte Single aus ihrem mit Spannung erwarteten zweiten Album, das im Frühjahr 2023 erscheinen soll.

“Unstoppable” ist eine großartige Pop-Single, die von persönlichem Empowerment und Neuanfängen handelt.

Um ihr eigenes musikalisches Universum zu erweitern, reiste Sofia nach London, wo sie mit John Fortis (Schreibpartner von Ellie Goulding, The Prodigy, Razorlight und vielen anderen) arbeitete und wo Unstoppable entstand.

Sofia Portanet, die am 9. November 1989, dem historischen Tag des Mauerfalls, in Kiel geboren wurde, wuchs in Paris auf, wo sie eine Deutsche Schule besuchte. Von klein auf kam sie mit Musik in Berührung, da ihr Vater Berufsmusiker war und ihre Mutter eine leidenschaftliche Musikliebhaberin.

Ihre ersten Gesangserfahrungen sammelte Sofia im renommierten Kinderchor der Pariser Nationaloper. Später, nach ihrem Umzug nach Berlin, machte Sofia ihre eigene musikalische Erforschung – sie wusste, welche musikalische Richtung sie einschlagen wollte und begann eine Solokarriere, wo sie Einflüsse von ihren Erfahrungen aus der Oper mitbringt.

2020 feierte Sofia Portanet mit “Freier Geist” einen enormen Erfolg und wurde vom Spiegel bis zum Diffus Magazin für ihren außergewöhnlichen Stil gefeiert: Ihr Pop-Design verbindet Indie, Pop, New Wave und Post-Punk – manchmal theatralisch, immer poetisch. Bei den renommierten VUT-Awards, die auf dem Hamburger Reeperbahn Festival verliehen werden, wurde Sofia Portanet zur besten Newcomerin des Jahres 2021 gekürt. Sofia hat bereits auf vielen Top-Events auf der ganzen Welt gespielt, darunter SXSW in den USA, Eurosonic in den Niederlanden, Reeperbahn Festival in Hamburg, Super Bloom Festival in München und kürzlich eine herausragende Show im berühmten Berliner Planetarium.

Mit der ersten Single “Real Face” aus ihrem kommenden Album schlug Sofia ein neues Kapitel auf und präsentierte einen raffinierten Pop-Klassiker, der nicht nur musikalisch eine enorme Entwicklung darstellt, sondern auch textlich ihr bisher direktester und ehrlichster Song ist.

“Dieses Jahr war ein ziemliches Abenteuer! Angefangen mit zwei Zusammenarbeiten, die nicht hätten unterschiedlicher sein können: erstmal meine Kollab mit dem einzigartigen und wunderbaren Chilly Gonzales für eine piano Version meines Songs Real Face und dann mit der legendären Metal Band Kreator, mit denen ich sogar in Südafrika ein Musikvideo drehen durfte. Im Sommer habe ich auf vielen tollen Festivals gespielt und eins der Highlights davon war auf jeden Fall das Superbloom in München, bei dem ich im Lineup neben einigen meiner absoluten Lieblingsbands / Künstlern spielen durfte!” sagt Sofia.