Heute erscheint ‚Ocean View‘ – die neue EP von Klangstof. Ende März gehen die drei Niederländer mit ihren verträumten Sounds auf Tour und machen auch in Deutschland Halt.

Nachdem die junge Band eine Weile nichts von sich hören ließ, ist Klangstof mit vier neuen Tracks und einer langen Liste an Tourdaten zurück. Für ‚Ocean View‘ hat die Band nur ungefähr zwei Monate gebraucht – und nur ein paar Tage für die Aufnahme. Nach der Pandemie war es genau das, was Koen van de Wardt, Wannes Salomé, und Erik Buschmann gebraucht haben: “Da wir schon seit einiger Zeit nicht mehr live zusammen spielen konnten, hatten wir das Bedürfnis, diese Tracks zusammen in einem Raum aufzunehmen und die Songs von Anfang bis Ende als Gruppe zu spielen. Die meisten der Tracks wurden in nur einem oder wenigen Takes aufgenommen. Der ganze Prozess war sehr erfrischend, die Energie im Raum war unglaublich. Wir glauben wirklich, dass wir noch nie so sehr wie eine Band geklungen haben wie bei dieser Aufnahme”, sagt Sänger Koen.

Der Titel Track ‚Ocean View‘ erschien schon im Januar. Der Name ist Programm: Das Lied klingt wie der Blick auf das weite, ruhige Meer. Vielleicht ein paar Wellen, vielleicht eine untergehende Sonne. Sehr verträumt. Das Lied entstand in Los Angeles. Van de Wardt: “Das Gefühl, gefangen zu sein, das wir in LA hatten, ist jetzt völlig verschwunden. Ocean View’ ist wie eine offene Welt, ein Spiegel der ultimativen Freiheit, der im Grunde die gleiche Geschichte mit umgekehrter Bedeutung erzählt.” Salomé: “Wo die Verse früher zynisch waren, sind sie jetzt aufrichtig.”

Dieser verträumte, ruhige, wellenförmige Style zieht sich durch alle vier Songs. Wobei sich dabei auch etwas aufbaut: ‚Silver Cloud‘ klingt etwas größer als die beiden ersten Songs. Gerade der Song, über den Klangstof sagen, dass sie ihn eigentlich zu kitschig fanden, als er fertig war. Deshalb haben sie noch ein paar Autotune-Effekte drauf gelegt und Wannes durfte Gitarre spielen, damit es nicht zu perfekt klingt.

Mit ‚A Cormforting Release‘ endet die EP mit einem sehr intimen, emotionalen Lied, das Themen und Strukturen aus den vorhergehenden Tracks noch einmal aufgreift. In sich baut dieser sich noch einmal sanft auf, bis es zu einem lauten Ende.

Nach ihrer eigenen Tour, bei der sie von Luna Morgenstern supportet werden, touren Klangstof direkt weiter – und zwar mit den Piexies.

Hier sind die Tourdaten für Deutschland (die kompletten Tourdaten findet ihr hier):

31. März – Köln // Helios 37

3. April – München // Kranhalle

4. April Berlin // Kantine am Berghain

5. April Hamburg // Nochtspeicher

