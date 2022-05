—

Ein Gespräch im Mauerpark. Der Park in dem die beiden gemeinsam ab und an Straßenmusik machen. Beide sind Straßenkünstler *innen, die Menschen mit ihrer Musik verzaubern. Ihre Klänge sind sanft und weich, melodisch und haben trotz alledem einen gewissen Biss, den Musik braucht, um zu grooven. Ein Kurzporträt über die beiden Musiker*innen Scott und Lila im Duo.

Wenn eure Musik eine Süßigkeit wäre, welche wäre sie und warum?

Scott: Es sollte etwas sein, das sauer und süß ist. Zum Beispiel Drachenzungen. Sie sind erstmal sauer und dann werden sie süß im Geschmack. Und sie machen sehr süchtig. (lacht). Ich denke, das passt auch gut zu unserer Musik. Sie ist süß, sanft, aber hat trotz alledem auch einen gewissen Biss.

Aus Versehen oder lang geplant – Wie ist euer kreativer Prozess?

Scott: Ich würde sagen, wir schreiben entweder gemeinsam, setzen uns hin und arbeiten an einem Song. Oder eine andere Option ist, dass eine Person die Melodie schreibt und der*die andere arbeitet an den Lyrics. Meistens ist es so, dass eine*er von uns schon eine Idee hat und wir vervollständigen den Songs dann gemeinsam. Wir versuchen aus unseren gemeinsamen Ideen Songs entstehen zu lassen. Es erfordert oft viel Geduld, aber wir haben einen guten Weg dafür gefunden.

Lila: Wenn eine Person die erste Idee hatte, dann ist er*sie Direktor für den jeweiligen Song. Es gibt Zeiten, da schreiben wir einen Song zusammen und dann haben wir verschiedene Meinungen. Wir probieren beide Wege aus und schauen dann, wie der Song am besten klingt und passt. Es lohnt sich, an einer Idee festzuhalten. Es ist einfacher, sie zu verwirklichen, wenn wir als Team daran arbeiten.

Wie ist es, wenn sich eine Person von euch an einem Tag nicht so inspiriert fühlt?

Lila: Das passiert uns nicht allzu oft, dass eine Person nicht inspiriert ist. Wir inspirieren uns meistens gegenseitig. Aber wenn es vorkommt, dann machen wir eine Pause und versuchen am nächsten Tag weiterzumachen.

Scott: Wir lieben es auch Sprachaufnahmen übers Handy zu machen, um Ideen und Momente nicht zu vergessen. Manche davon werden nie zu Songs, aber wir behalten die Ideen.

Was war das letzte, was ihr aus Versehen entdeckt habt und dann als sehr geil eingestuft habt?

Scott: Ich habe ein neues Instrument entdeckt. Es nennt sich Mountain Dulcimer. Ich wollte es schon länger lernen und es ist perfekt. Es fühlt sich so schön an, es zu spielen. Ich habe es in California auf einem Flohmarkt entdeckt und musste es sofort kaufen, denn es hat einen superschönen Sound.

Lila: Bei mir verändert sich gerade sehr viel in meinem Leben. Wir sehen uns nicht mehr so viel wie zuvor, da ich nach Dresden gezogen bin, um Jazz zu studieren. Ich bewege mich in einem anderen Umfeld, lerne viele neue Menschen kennen, die verschiedenen Musikrichtungen spielen. Das ist sehr aufregend und inspirierend. In meiner Uni spielen und singen wir Folk Songs auf anderen Sprachen. Es fühlt sich gut an, neue Perspektiven auf Musik zu bekomme.

Was ist die beste Musik zum Arbeiten?

Lila: Etwas Schnelles, positives, etwas, das einen in gute Stimmung versetzt und einen guten Vibe erzeugt. Wir arbeiten als Musiker*innen, daher kommt es darauf an, welche Arbeit damit gemeint ist. Wenn wir Mails beantworten, ist es eher schwieriger Musik dabei zu hören.

Scott: Wenn ich Musik hören würde, dann wäre es Instrumentalmusik oder Meditationsmusik.

Lila: Und eine Musik für den Späti könnte etwas von Alice Phoebe Lou sein. Ihr neuer Song würde gut passen.

Wenn ihr mit eurer Musik einen Späti aufmachen würdet, wie wäre der Späti?

Scott: Bei mir gäbe es eine große Kollektion von Kombucha.

Lila: In meinem Späti gäbe es eine Auswahl an verschiedenen Chipsorten.

Scott: Eine Popcorn Maschine darf auch nicht fehlen und Livemusik abends, also quasi wie in einer Bar, aber es wäre trotz alledem noch ein Späti. Der Späti hätte drinnen keine Stühle, abgesehen von den Plastikstühlen draußen.

Lila: ich würde es gemütlich machen mit Sofas und schönem Licht. Und es gäbe so ein Glasfenster, durch das man dann Getränke bestellen kann.

Hier könnt ihr Scott & Lila folgen: Instagram // Spotify // Soundcloud