Wir verlosen Tickets für das Konzert CPH x BLN am 9. Juni im Privatclub. Das dänische Label W.A.S. Entertainment

Die Newcomerin Brimheim veröffentlichte im Januar ihr Debütalbum ‘can’t hate myself into a different shape’. Indie-Rock inspiriert von Slomo, Portishead und Taylor Swift. Ein emotionales und persönliches Album mit melancholisch wie melodischen Tunes:

Spotify // Instagram

Die Wahl-Dänin GRETA bringt Synth-Pop auf die Bühne, in dem Futurismus und Nostalgie verschmelzen. Ihr ‘Corona’-Album ‘Forever We’ll Be Dancing’ voller Sehnsucht nach alledem, was nicht ging erschien im Februar. Ein bisschen Disco, ein bisschen Dreampop:

Spotify // Instagram

Rebecca Lou vereint Rock und Ohrwurm-Pop und schafft es dabei auch noch, ihre irgendwie punkige Attitude zu behalten. Auf jeden Fall tanzbar und genauso emotional wie treibend:

Spotify // Instagram

Wenn ihr Lust habt dabei zu sein, schreibt eine mail an redaktion@motor.de mit dem Betreff CPH x BLN und sagt uns, warum ihr euch auf genau dieses Konzert freut!

Donnerstag 9. Juni 2022

Privatclub Berlin

20:00 Uhr Einlass

20:30 Uhr Rebecca Lou

21:30 Brimheim

22:30 GRETA

Tickets // Facebookevent