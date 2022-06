—

Im Februar hatten wir mit Pigs Olmos neuen Release vorgestellt – eine Auskopplung aus seinem Debütalbum, das am 10.06 erscheint. Heute verlosen wir Tickets für die Release-Show in der Berghain Kantine Berlin am 15.06.2022!

Olmo zeigt schon vor der Veröffentlichung seines Debütalbums seinen ganz eigenen Stil: Der gebürtige Italiener und Wahlberliner mit verträumter Stimme schreibt smarte und ironische Texte. Seine Songs haben eine leichte Melancholie, die man vielleicht von einem leicht verkaterten, sonnigen Sonntag morgen kennt – eigentlich ist alles schön und gut. Auch wenn es um ernste Themen geht – ein bisschen Schunkeln ist auch dabei.

Kommenden Freitag erscheint das Debütalbum ‘The Trunk’, aus dem Olmo vor kurzen die Auskopplung ‘Whatever Works’ veröffentlicht hat:

Für das Releasekonzert am 15.05.2022 in der Kantine am Berghain hat Olmo Verstärkung von The Mad Express und Noah Becker. Ein voller Abend, der sich lohnt.

Wer gern dabei sein möchte, schreibt einfach eine mail an info@motor.de mit dem Betreff Olmo!

Olmo / The Mad Express / Noah Becker

Kantine am Berghain Berlin

15. Juni 2022

