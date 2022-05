—

benzii Wir verlosen Tickets für das SoapGirls Konzert im Heimathafen Neukölln am 14.05.2022 – Support:

The SoapGirls schreiben „Außenseiter-Hymnen – androgyn, kühn und direkt aus dem Herzen“ in guter Punk Rock Tradition. Den Schwestern ist wichtig, dass Musik für alle da ist und wollen Menschen ermutigen, sie selbst zu sein.

In Paris sind sie geboren, in Kapstadt aufgewachsen. Dort begannen sie im Alter von 8 und 9 Jahren Seife zu verkaufen. Neun Jahre lang veranstalteten sie täglich Straßenaufführungen in Kapstadt – was sie zu ihrem Namen brachte. Im Alter von 12 und 13 Jahren begannen sie, Musik zu machen. Diese ist beeinflusst von der Liebe zu Bands wie Alice in Chains, Joan Jett und The Blackhearts sowie Blondie, Nirvana, Fleetwood Mac, Joy Division, Marilyn Manson und Korn.

Auf die Frage, woher sie Ihre Inspiration nehmen sagen sie: „Das Leben und unsere Erfahrungen und was auch immer auf der Welt passiert. Ob das die Regierung ist und wie sie die Menschen verarschen, Ungerechtigkeit, Tierrechte und was auch immer uns zur Zeit sehr am Herzen liegt.”

„Wir werden niemals aufhören, eine Stimme für diejenigen zu sein, die nicht für sich selbst und oder ihre Freiheit sprechen können.“

Ihr Debüt Album führte 2011 die südafrikanischen Charts an. Seitdem haben sie nicht aufgehört Musik zu machen und durch die Welt zu touren. Noch sind sie in UK, am 14.5. dann im Berliner Heimathafen. Die Schwestern versprechen: „Pure Energie, into your face Rock, erwarte das Unerwartete bei unseren Shows, aber jede Show ist ein Ort der absoluten Freiheit und ohne Intoleranz.“ Das wird also weniger ein normales Konzert, als ein Happening! Als Unterstützung haben sich die SoapGirls die Berliner Elektro Pop Künstlerin benzii dazu geholt. Nicht weil das musikalisch passt, sondern die Attitude. Und weil female Empowerment großgeschrieben wird.

