Wir verlosen Tickets für die Labelnight von Ghost Palace am 25. Juni in Berlin!

Ghost Palace ist ein Label, das einiges anders machen will. Im Vordergrund stehen die Künstler:innen und ihre Musik. Dazu gründeten Musikschaffende aus Berlin, London, Seattle, Vancouver und Utrecht Anfang des Jahres das Label, bei dem jeglicher Gewinn an die Künstler:innen geht. Unabhängig von Regeln des Musikmarktes können sie sich so ganz auf ihre Kunst konzentrieren. Do It Yourself wird noch konsequenter zu Do Your Thing. Vor Kurzem haben wir mit Daniel Benyamin über das Projekt gesprochen. Er selbst ist auch auf dem Label vertreten und spielt mit Clichée und Jules Maxwell am Samstag zum Launch von Ghost Palace im Urban Spree.

Musikalisch ist auf dem Label alles dabei – und davon gibt es am 25. Juni einen Vorgeschmack:

Jules Maxwell ist der Keyboarder von Dead can Dance und präsentiert bei seinem ersten Soloauftritt Neoklassische Tracks mit einem Hauch von Ambient von seinem Album Cycles.

Die Berliner Post Punk Band Clichée spielt aus ihrem ersten exklusiven Kassetten Release.

Daniel Benyamin nennt seine Musik Naive Music. Der ehemalige Sänger von SEA+AIR kommt für die Tracks seines Solodebüts bei dem Konzert mit dem Drummer und Synthbassisten Zar Monta Cola zusammen.

Ein Konzert, das viel neue Musik zum Träumen und Tanzen bereithält. Wenn ihr dabei sein wollt, schreibt eine Mail mit dem Betreff GHOST PALACE und warum ihr gern auf das Konzert gehen wollt an redaktion@motor.de

Ghost Palace Label Launch @Urban Spree

25.06.2022 // Beginn 20 Uhr

VVK 15€ // Tickets