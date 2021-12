—

*Dies ist keine (bezahlte) Werbung, sondern ein Projekt, das wir für sehr gut und unterstützenswert halten*

Es ist immer das Gleiche: Es ist September, im Supermarkt stapeln sich Spekulatius und Co, man regt sich darüber auf. Auf einmal ist es dann eine Woche vor Weihnachten und dann steht man da. Ohne Spekulatius, ohne Geschenke.

Zum Glück gibt es das Internet. Und uns, die euch die Geschenkidee für alle Musikliebhaber und Foodies präsentieren: TURN THE TABLES – Ein Charity DJ Kochbuch.

Darin befinden sich knapp 60 Rezepte von DJs wie La Fleur, Peach, Aurora Halal und vielen weiteren. So divers wie die Autor:innen sind auch die Rezepte in dem Buch: Aus allen Ecken der Welt ist vom klassischen Shakshuka über Südostasiatische Suppe bis zu Kladdkaka – dekadenten Schwedischen Schokokuchen – alles dabei. Die DJs zeigen ihr Talent, auch andere Teller zu bedienen. Vor allem in Zeiten der Pandemie. Kreiert wurde das Buch von DJ und Produzent Eira Haul, designt von Cecily Maude.

“In this book, people from all kinds of backgrounds have contributed something — people united by a love of music and a belief in supporting a diverse music scene. That’s the same components—ok, ingredients—that we are made of.” Ben Osborn (Co-founder/teacher at the Open Music Lab)

Alle Gewinne aus dem Projekt gehen an das Open Music Lab – eine Musikschule für alle, in der professionelle Musikschaffende ehrenamtlich Workshops geben. Im Fokus steht vor allem die Inklusion von marginalisierten Gruppen und Menschen, die neu in Deutschland sind. Das OML steht aber allen offen, die auf der Suche nach einem positiven sozialen Netz in Berlin sind.

Neben allen guten Zutaten ist TURN THE TABLES ein mit viel Liebe gestaltetes Kochbuch, über das sich Musiknerds freuen werden.

‘Turn the Tables’ ist auf englisch erhältlich und bekommt ihr hier online (auch als ebook) oder in folgenden Läden in Berlin:

– HOME Bar, Neue Bahnhofstraße 23, 10245 Berlin

– Oh mini I am, Weserstr. 164, 12045 Berlin

