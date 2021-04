—

Scham soll uns regulieren und uns vor weiteren Verstößen gegen das gesellschaftlich Erwartete bewahren. Scham war dementsprechend in Zeiten, wo man noch im Game of Thrones Style vor Stadtmauern geschmissen wurde, eine extrem wichtige Emotion, über den Sinn heute könnte man in vielen Momenten streiten. Doch die Scham wird über das Wissen der Nichtigkeit nicht kleiner, besonders nicht, wenn man dazu tendiert alles zu überdenken sowie es Varley in ihrer neuen Single “Bubble Up” beschreiben.

Hinter Varley steckt ein Indie-Pop-Trio aus Berlin. Der Song beginnt verträumt mit einem dominanten Bass, ganz so als würden all die Gedanken die zu viel sind sich langsam aufbauen um dann in den drums zu münden.

At certain times I’m certain my mind has / run away from home

Claire-Anne, die in Dublin geborene Frontfrau Varleys, beschert mit ihrer klaren drückenden Stimme die schweren Lyrics mit solch einer Leichtigkeit, dass sich alles wie das Schaumbad im Video anfühlt. Der Song ist eine fröhliche Hymne für alle Overthinker, die die Last die das Überdenken mit sich bringt nicht noch erschwert, sondern stattdessen so bezaubernd sanft ist und freundlicherweise hilft sie wegzutragen.

Varley könnt ihr hier auf Instagram folgen und hier geht es zu ihrem Spotify Account.