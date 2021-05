—

So langsam kommt auch in Deutschland Schwung ins Impfen. Wer aber noch schneller abheben möchte, hört sich einfach die neue Single von der Band „KID THE CHILD“ an. Gleich zu Beginn zerrt einen ein 80s Synth Arpeggio raus aus dem modrigen Loch, in dem man auf bessere Zeiten wartet und transportiert einen irgendwo in einen kleinen Strandclub, der von den Touris noch nicht ganz gekapert wurde und dadurch immer noch Flair und Coolness besitzt.

Wenn Sänger Lenny dann nach wenigen Sekunden anfängt zu singen, muss man sich mehrfach versichern, dass es sich nicht um ein feature von Samu Haber handelt, sondern der Finne wohl einen in München ansässigen Stimmzwilling hat. Lennys tiefe Stimme auf der lockeren Melodie dominiert die Stimmung von “River and Ocean” und beeindruckt die Komposition.

Der Song ist klassisch Pop aufgebaut, aber er transportiert in seinen Facetten so viel gute Laune, dass jeder Ton wirkt wie der erste seiner Art. Außerdem ist der Chorus so energiegeladen, dass man gar nicht anders kann als sich einen auf und abspringenden Club vorzustellen – und was sind gerade besser Aussichten als das?

