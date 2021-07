—

Es sind schlechte Zeiten für Bananen angebrochen: Nachdem sie zu Beginn der Pandemie in fünftausend verschiedenen Formen verbacken wurden, wird ihnen nun von allen Menschen über fünf so gut wie kein Interesse mehr entgegengebracht. Doch als Trost für die Bananen der Nation: Sie haben es in die Lyrics von KYTES’ “the beat is on hold” geschafft und das ist ein wahres Kompliment!

„Oh my god log in / Look what I did / Banana bread / I did it my way“

Stotternd geht KYTES’ Beat in die gute Laune los, dann erbauen binnen Sekunden die Gitarre und die Drums ein Konzertsaal der Hoffnung, in der man das Publikum spüren kann – egal wie leer die Räume im Musikvideo sind. Der Indie-Pop Song strotz vor Energie und so ist er der perfekte Sommersong, um die gar nicht mal mehr so guten Tanzmoves seiner selbst rauszuholen und die vergangenen anderthalb Jahre in Gruppentherapie mit KYTES auszutanzen.

