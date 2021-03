—

Faszination kommt von dem lateinischen Wort „fascinatio“. Wer wissen will, wie sich Faszination anfühlt, der muss sich ZUSTRAs Musikvideo zu „Back to Dark“ anschauen. ZUSTRA erschafft mit ihrem dunklen Dream-Pop eine Welt der Übernatürlichkeit und so muss im Musikvideo auch niemand klischeehafte verwunschene Merkmale an seinem Körper tragen, um eine ergreifende Mystik zu kreieren. Jede sanfte Armbewegung, jeder elfenhafte Blick trägt einen in eine andere Dimension, die durch die schwarz-weiß Ästhetik nur noch tiefer zwischen Realität und Traum abwägt.

“I woke up in a bell jar”

Dazu kommt der mächtige Beat in Kombination mit ZUSTRAs verführerischer Stimme. Man benötigt nur wenige Takte, um zu verstehen, wieso ZUSTRAs Musik in regelmäßigen Abständen als zukünftiger James Bond Sound beschrieben wird. Die gebürtige Kroatin erschafft auch mit ihrer neuen Single ein bewundernswertes Gesamtkunstwerk, in dem jeder noch so kleine Strich nicht nur seine Position, sondern auch seine Geschichte hat. ZUSTRAs Lyrics sind dabei genauso einfühlsam und verbindend wie in ihrer vorhergegangenen Single „The Dream Of Reason“ und versetzen einen in große Vorfreude auf ihr für Herbst 2021 angekündigtes Album.

